Рождественские праздники согревают душу, потому что близкие люди рядом и их можно обнять и поздравить. Однако так много друзей и родственников остаются далеко от нас. Но выход есть: им можно отправить красивые смс и поздравить от чистого сердца. Смс-поздравления с Рождеством Христовым 2021 мы собрали в одном материале.

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

Больше по теме: Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине

В нашей подборке вы найдете смс-поздравления на любой вкус. Большинство из них в стихах, поэтому их легко будет запомнить и даже пересказать за праздничным столом!

Поздравляю с Рождеством,

С зимним, чистым волшебством!

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

***

Славим день Христа рожденья,

Славим словом, славим пеньем,

Славим праведным трудом.

Да хранит он каждый дом!

***



Пусть рождественская ёлка

Украшает дом и сад.

А на ветках не иголки,

Пачки долларов висят!

***

В январе, числа седьмого,

С давних пор, из года в год

Праздник Рождества Христова

Отмечает наш народ.

Пусть веселья будет много,

Полной чашей будет дом

И душа пусть верит в Бога.

Поздравляю с Рождеством!

Больше по теме: Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки

***

На небе зажглась первая звезда — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!

***

Любимую маму мою

Хочу с Рождеством я поздравить,

Поверь, от души говорю:

Хочу тебя, мама, прославить,

За то, что твоя доброта

По жизни всегда помогала.

Не меркнет твоя красота!

Желаю, чтоб ты не скучала.

***

Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!

***

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдёт любовь к ближнему и дальнему! С Рождеством Христовым!

***

Верьте в чудо, и оно

С вами вдруг случится.

И с дарами в Рождество

Праздник постучится.

И согреет волшебством

Сверху донизу ваш дом!

Больше по теме: Как празднуют Рождество в разных странах мира

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ