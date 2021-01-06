Рождественская звезда – один из главных символов большого православного праздника Рождества Христова. Именно Вифлеемская звезда, как принято считать, принесла известие о рождении маленького Христа. Как сделать рождественскую звезду, которая является неизменным атрибутом колядующих, а также с ее помощью украсить дом? Очень просто!

Итак, для того, чтобы смастерить праздничную красавицу, вам пригодятся:

— длинная палка, к которой будет крепиться звезда;

— плотный картон или более прочный материал (например, фанера), из которого и будет изготавливаться украшение;

— линейка;

— ножницы;

— веревка или прочные нитки;

— двусторонний скотч или горячий клей;

— декор (дождик, снежинки, краски и проч., которыми вы раскрасите звезду).

Больше по теме: Делаем свечу-оберег с апельсином и пряностями на Рождество

Сделать звезду ровно и аккуратно совсем несложно! Для этого вы можете воспользоваться таким вариантом:

После того, как вы нарисовали и вырезали рождественскую звезду, можно приступать к ее декорированию. Конечно, этот этап зависит от вашей фантазии. А мы делимся с вами вот такими идеями:

После того, как праздничный элемент высох (если вы его красили) и полностью готов – крепим звезду к палке. Это вы можете сделать разными способами: просверлить два отверстия, привязав звезду к палке нитками, приклеить ее на горячий клей, просто крепко привязать концами к палке, украсив нитки праздничными элементами.

С такой звездой для колядования вы можете смело отправляться делиться с окружающими праздничным настроением. Счастливого Рождества!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ