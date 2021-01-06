Если Новый год мы чаще отмечаем с друзьями, устраивая шумные вечеринки, то Рождество принято проводить в теплом семейном кругу. Как отмечают этот светлый праздник в других странах – читайте в нашем материале.

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Рождество в Англии

В Англии Рождество — настоящий семейный праздник. В этот день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки и просматривают свои семейные фотографии. Традиционным блюдом является индейка под соусом из крыжовника и пудинг. А пьют в этот день исключительно чай или бренди.

Украшением английского рождественского стола является праздничный пирог. По старинному обычаю, его начиняют различными предметами, предсказывающими судьбу на ближайший год тому, в чьем куске окажется этот предмет. Англичане верят, что кольцо означает скорую свадьбу, монета — грядущее богатство, а подковка — удачу в новом году.

Рождество в Германии

По старинной традиции, 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут в Германии наступает сезон рождественских праздников, получивший название «пятого времени года». На старинных площадях городов устраивают грандиозные ярмарки, где собираются тысячи человек. Люди обнимаются, пьют горячий глинтвейн, едят, танцуют и поют. В это же время дети начинают открывать сладкие календари (они рассчитаны на 24 дня, и в окошечке календаря каждый день прячется по конфетке).

В Германии принято дарить «рождественскую звезду». При правильном уходе в Рождество на зеленом кустике красуется ярко-красный или розовый венчик, напоминающий звезду. Дарят и клевер в горшке — знак того, что человеку обязательно улыбнется счастье.

Рождество в Италии

Рождество и Новый год числятся среди самых «вкусных» итальянских праздников. Типичное праздничное меню почти во всех районах Италии включает традиционные блюда – пельмени в бульоне, фаршированное мясо, сладкие булочки или миланский кулич.

Многие итальянцы до сих пор по старинной традиции выбрасывают из окон старые вещи, расставаясь со всеми неприятностями, которые принес старый год. А вот едят они жареную треску или окуня, запивают всё это белым вином.

Рождество в Финляндии

В старину Рождество здесь отмечалось несколько раньше, и тогда подавали традиционное рождественское пиво и свиные ножки. В современной Финляндии вечером все собираются за праздничным столом.

Главный рождественский напиток — глинтвейн. Традиционное рождественское блюдо — особым способом приготовленная и запеченная ветчина. К ней подается морковная или рисовая каша, причем с секретом. Тому, в чьей тарелке окажется один-единственный миндальный орешек, весь год будет везти абсолютно во всем.

Рождество в Японии

В Японии вместо Деда Мороза основная фигура праздника — бог Хотейошо, у которого глаза… на затылке. Традиционное рождественское меню японцев — рис, бобы, грибы и бамбук. И, конечно, любимый веселый напиток сакэ.

Еще на Рождество японцы у своих домов развешивают на высоких шестах пучки соломы и поджигают их, чтобы отпугнуть злых духов.

Рождество в США

Соединенные штаты – многонациональная страна, поэтому можно увидеть различные способы празднования Рождества. Некоторые готовят традиционную фаршированную индейку. Другие предпочитают колбаски, блюда из капусты, супы. Итальянцы готовят на Рождество лазанью.

Дети получают подарки утром. Им говорят, что ночью приходил Санта-Клаус, он спустился по дымоходу и принес подарки. В рождественское утро традиционно на завтрак подают рулет с корицей и кофе, на обед – ветчину.

Американцы – нация, которая едва ли не больше всех получает и дарит подарков в этот праздник. В небольших городах Америки принято ходить друг к другу в гости и всем вместе распевать рождественские песни. В США любые заведения, будь то банк, магазин или фирма, закрываются. Все отдыхают и чаще всего смотрят по телевизору «Щелкунчика» и «Красную шапочку».

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