Гороскоп на 7 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может, наконец-то, расслабиться, а кому предстоит бороться за свое счастье? Читайте гороскоп на 7 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит избегать жарких дискуссий. Вы любите громко говорить, преданно отстаивать свои аргументы и убеждать других, но на этот раз вам следует отказаться от такого развития событий. Ваши риторические способности временно не будут приносить желаемого результата.

Телец

Вы ждете больших перемен в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Настало время составить план действий. Вы точно знаете, какой цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете.

Близнецы

Попробуйте сосредоточиться на развитии профессиональных навыков. Они составляют абсолютный фундамент для достижения успеха. Не поленитесь прислушиваться к советам профессионалов.

Рак

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам.

Лев

В четверг к вам будет возвращаться вложенное – то ли деньги, то ли затраченное время. Вероятно, что вам вернут старые долги или пригласят на интересное событие.

Дева

Вы будете чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

Весы

Вы никого не оставите без внимания. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Скорпион

Вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Вы получите разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое. Желание сопротивляться изменениям значительно ослабнет.

Стрелец

Представители знака получат очень большой поток жизненных сил. Вы почувствуете это в виде мощного желания изменить свои привычки или имидж. Многие Стрельцы будут стремится стать заметными и узнаваемыми даже в ситуациях, которые, казалось бы, не приносят популярности.

Козерог

Вы получите хорошую возможность собрать все силы для деловых начинаний. Однако прежде чем действовать, проанализируйте препятствия. Вашими союзниками в этот день будут Скорпионы.

Водолей

В четверг вам будут свойственны добродушие, дружелюбность и теплота. Ваша сердечность в этот день поможет решить наболевшие вопросы.

Рыбы

Вы опять начнете выдумывать всевозможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.

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