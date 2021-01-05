Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Павел Костицын отмечает день рождения

05.01.2021

Сегодня, 5 января, ведущий самого мистического реалити «Битва экстрасенсов» Павел Костицын отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет шоумена с праздником!

павел костицын

Павел Костицын является бессменным ведущим самого мистического проекта на украинском телевидении. На протяжении многих лет он с экстрасенсами с легкостью раскрывает самые запутанные криминальные и загадочные истории, которые, казалось бы, нельзя разгадать. 

Редакция сайта STB.UA поздравляет Павла с днем рождения и желает творческих успехов, здоровья и исполнения желаний!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить