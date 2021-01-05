Красивые колядки на Рождество
Святой вечер перед Рождеством — волшебный, теплый, веселый праздник! Как прекрасно, когда люди придерживаются традиций на Рождество и проводят это время так, как делали наши предки. Рождественские колядки на русском и украинском языке ищите в материале. Редакция сайта STB.UA подобрала самые красивые колядки на Рождество.
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Как правильно колядовать?
Вечером и ночью с 6 на 7 января издавна было принято наряжаться в костюмы и ходить по домам, распевая рождественские колядки. Таким образом поздравляли хозяев домов с наступающим Рождеством. Также в стихах-колядках на Святой вечер прославляли Христа. А колядующих необходимо было благодарить за то, что они посетили твой дом. В качестве благодарности ряженым давали сладости, орехи, деньги и даже колбасу, сало, мясо и хлеб или пироги! Колядовать и петь колядки ходили с большим мешком, в который, собственно, и складывали наколядованное.
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Рождественские колядки в стихах:
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
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***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
***
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился!».
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
Пусть эти рождественские колядки принесут вам удачу и много гостинцев, а тем, кому будете колядовать, — здоровье и счастье!