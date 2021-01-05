Святой вечер перед Рождеством — волшебный, теплый, веселый праздник! Как прекрасно, когда люди придерживаются традиций на Рождество и проводят это время так, как делали наши предки. Рождественские колядки на русском и украинском языке ищите в материале. Редакция сайта STB.UA подобрала самые красивые колядки на Рождество.

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Как правильно колядовать?

Вечером и ночью с 6 на 7 января издавна было принято наряжаться в костюмы и ходить по домам, распевая рождественские колядки. Таким образом поздравляли хозяев домов с наступающим Рождеством. Также в стихах-колядках на Святой вечер прославляли Христа. А колядующих необходимо было благодарить за то, что они посетили твой дом. В качестве благодарности ряженым давали сладости, орехи, деньги и даже колбасу, сало, мясо и хлеб или пироги! Колядовать и петь колядки ходили с большим мешком, в который, собственно, и складывали наколядованное.

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Рождественские колядки в стихах:

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

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***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

***

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: «Христос родился!».

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идем мы, пастухи,

Прощены нам все грехи.

К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Пусть эти рождественские колядки принесут вам удачу и много гостинцев, а тем, кому будете колядовать, — здоровье и счастье!

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