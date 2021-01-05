Гороскоп на 6 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может, наконец-то, отдохнуть, а кому нельзя расслаблятся? Читайте гороскоп на 6 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день для общения, перемен в личной и общественной жизни. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками. Не исключено, что работа потребует от вас большей сосредоточенности, чем обычно, однако положительные результаты с лихвой окупят приложенные усилия. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу помогут создать яркий, запоминающийся праздник в личной жизни.

Телец

Благоприятное время для осуществления замыслов. Не исключен положительный поворот событий, однако следует избегать резких, категоричных высказываний в адрес сослуживцев или разговора на повышенных тонах с начальством – вам придется отступить, ибо позиции противника окажутся сильнее. Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.

Близнецы

Благоприятный день для начала нового дела. Появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями.

Рак

Хороший день, сулящий поддержку высших сил, покровителей и партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Лев

Гармоничный день откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Дева

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи – совет и поддержка доверенных людей придутся как нельзя кстати. Можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Возможно событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Весы

Прирожденное любопытство, стремление к новому и неизведанному, жажда перемен могут толкнуть вас на какое-либо рискованное предприятие или явную авантюру. Стремление испытывать судьбу может привести к финансовым потерям или резкому ухудшению самочувствия. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут привести вас в ярость, а отсутствие понимания со стороны близких – довести напряжение до предела. Единственное спасение – в вашей отходчивости и умении прощать обиды.

Скорпион

Постарайтесь завершить все начатые проекты. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы. Мужчинам-Скорпионам противопоказаны спешка, ветреность и легкомыслие в обещаниях. Это может стать поводом к ссорам с близкими людьми.

Стрелец

Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку. Космические влияния подтолкнут к обновлению и поиску новых сфер деятельности, избыток энергии вызовет агрессивность или неудовлетворенность достигнутыми результатами.

Козерог

Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья. Не упускайте возможности добиться успеха в личной жизни. Звезды сулят удачу в решении любовных или семейных проблем. Уверенность в своих силах и оптимизм помогут вам завоевать расположение партнера.

Водолей

Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Жизненный потенциал и личное обаяние находятся на высоком уровне, что обеспечит реализацию всех идей, замыслов и начинаний. Стратегическое мышление, умение видеть за мелкими деталями главное принесут высокие результаты.

Рыбы

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Рыб творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день дома, занимаясь семьей, детьми.

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