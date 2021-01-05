Как распределить финансы в январе 2021 года? На что лучше потратить деньги? А какому знаку зодиака не стоит начинать бизнес или принимать заманчивые предложения? Обо всем читайте в финансовом гороскопе на январь 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Пора собирать урожай! Тот, кто еще не вложил свои деньги в любимое дело, должен сделать это как можно скорее. Вы скоро победите свой финансовый кризис. В январе вы должны проговаривать желания и начинать действовать. Если будете активны и трудолюбивы, то избежите больших разочарований. А сюрпризов получите еще больше.

Телец

Тельцам следует переосмыслить предстоящие затраты. Вы уже несколько раз доказали, что являетесь настоящим мастером и бизнесменом. Тем не менее, в эти хорошие времена позвольте звездам дать вам совет: счастье нельзя принуждать! Так что, идя на риск, полагайтесь на свою смекалку и удачу.

Близнецы

Вы действительно не подозреваете о том, насколько вы везучий человек. Все ваши старания наконец-то окупаются, а деньги идут в руки. И что самое приятное, вы сможете стать на колею, которая приведет вас к повышению в карьере. Не упускайте шанс обзавестись новыми полезными знакомствами.

Рак

Вы демонстрируете стойкость и спокойствие в условиях финансового застоя. Убедитесь, что у вас еще остались запасы продержаться пару недель. Но самое главное, что звезды сулят вам кардинальные перемены в январе. Начало месяца будет сложным и стрессовым. Но ближе к февралю все изменится в лучшую сторону.

Лев

Уделяйте больше внимания переговорам и более умело анализируйте поступки коллег. Не у всех, кто вам улыбается, действительно хорошие намерения. А это может напрямую повлиять на повышение или карьерный рост. Поэтому в январе демонстрируйте свою максимальную трудоспособность.

Дева

Ваши ожидания сейчас слишком велики! Наберитесь терпения, Рим тоже строился не за один день. Деньги нельзя просто сорвать с дерева, поэтому начинайте обдумывать «план Б», чтобы застраховать свой доход.

Весы

Для того, чтобы кто-то мог воспользоваться вашим добродушием, им достаточно всего одного хорошего слова. Но своевременно прекратите эксплуатацию, если чувствуете, что вы действуете себе в убыток. Ведь дружба часто заканчивается там, где дело касается вложения денег в азартные игры.

Скорпион

Можете начинать ремонт, менять машину, совершать рискованные поступки. Если вы действуете разумно, вам гарантирован многообещающий рост запасов. Радуйтесь, потому что впереди вас ждут счастливые события. Чтобы не оступиться и не потерпеть неудачу, попробуйте создать список запланированных затрат и действовать четко по плану.

Стрелец

Помните о любых факторах риска, которые могут свести к минимуму или даже уничтожить ваши сбережения, и сосредоточьтесь на семейной жизни в течение следующих нескольких недель.

Козерог

Подарите себе период отдыха и дайте своей рабочей жилке передышку, чтобы она могла проявить еще больше энергии к концу месяца. Если дело касается розыгрышей или конкурсов, то оставьте это для других. Козерогам в январе мало повезет.

Водолей

Внимательно проверьте, какие предложения вам делают. Будьте осторожны с заманчивыми предложениями, потому что иногда ожидание кардинально противоположно реальности. Придут лучшие времена для старта бизнеса или рабочих предложений!

Рыбы

Для того, чтобы планы и проекты были финансово прибыльными, вам следует проявлять немного больше осторожности. В противном случае недоброжелатели попытаются перехитрить вас и украсть часть ваших денег.

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