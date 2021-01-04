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Женя Кот или бэк-вокалистка Сердючки: кто станет лучшим в новом выпуске шоу «Звана вечеря»?

04.01.2021

Уже скоро, 9 января, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут увидеть увлекательный 1 выпуск 2 сезона главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас! 

Уже на следующей неделе в премьерном выпуске шоу «Звана вечеря» в гостеприимстве и кулинарных изысках посоревнуются звездные герои: хореограф Женя Кот, бэк-вокалистка Верки Сердючки Алена Романовская, экстравагантная и раскрепощенная Адель Асанти и тренер по фитнесу и боксу, а также участник романтического реалити «Наречена для тата» Игорь Бубнов. Кто удивит гостей вкусными сюрпризами и наберёт максимальное количество баллов от соперников?

Смотрите 9 января в 19:00 на телеканале СТБ новый сезон шоу «Звана вечеря»!

Video: Женя Кот или бэк-вокалистка Сердючки: кто станет лучшим в новом выпуске шоу «Звана вечеря»?

Женя Кот или бэк-вокалистка Сердючки: кто станет лучшим в новом выпуске шоу Звана вечеря

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