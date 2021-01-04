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Супербабушка: кастинг проекта на 1 сезон 2021

04.01.2021

В новом году телеканал СТБ готовит для вас настоящий сюрприз – это новый проект Супербабушка! Если вы воспитываете внуков и лучше знаете, что им нужно, тогда участвуйте в новом проекте. Заполняйте анкету на сайте СТБ в разделе Кастинги или звоните по телефонам, которые вы видите на экранах. Докажите, что вы – Супербабушка.

Video: Супербабушка: кастинг проекта на 1 сезон 2021


Информация о кастингах на Супербабушка сезон 1 в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Супербабушка (2021)

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