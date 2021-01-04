Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки
Одно из главных блюд на Рождество – кутья. Еще ее называют сочивом или коливом. Здесь каждый ингредиент имеет свое значение. Пшеница символизирует воскресение, мак – достаток, а мед – сладкую жизнь. Рождественскую кутью называют богатой. Считается, что чем она богаче, тем урожайнее будет следующий год. Рецептами традиционной кутьи поделилась участница «МастерШеф»-9 Лилия Сорокина.
Кутья из пшеницы
Ингредиенты:
Пшеница — 2 ст.
Мак — 100 г
Греческие орехи — 100 г
Изюм — 100 г
Мед — 2 ст. л.
Для узвара:
Сухофрукты (яблоки и груши) — 200 г
Чернослив — 150 г
Сахар 2 ст. л.
Мед 1 ст. л.
Приготовление:
- Пшеницу перед приготовлением замочите на ночь в холодной воде. Но если нет времени, можно замочить за 1–2 часа перед приготовлением. Далее залейте новой чистой водой и начинайте варить.
- Мак тоже заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и накрываем крышкой. Даем маку настояться 40–60 минут.
- Откладываем мак на сито, чтобы стекла вода. Далее можно растолочь мак в ступке или в кофемолке.
- Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 30 минут. Греческие орехи поломайте на кусочки и подсушите на сковородке.
- Сварите узвар. Сухофрукты и чернослив заливаем 1,5 л воды, добавляем сахар. Варим на медленном огне после закипания 30 минут, добавляем мед, накрываем крышкой и даем настояться.
- В большой миске соединяем приготовленную пшеницу, мак, изюм, орехи и перемешиваем смесь. Заправляем кутью медом и заливаем 2 стаканами узвара (добавляем узвар по вкусу до нужной консистенции).
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Кутья из риса
Ингредиенты:
Рис — 30 г
Орехи грецкие — 2 шт.
Вишни консервированные — 4 шт.
Сахар — 2 ч. л.
Вода — 30 мл.
Приготовление:
- Отвариваем рис до готовности (хорошо подойдет длиннозернистый пропаренный рис). Затем откидываем его на сито и перекладываем в миску.
- В маленькую миску насыпаем сахарный песок.
- К нему выливаем 30 мл кипятка. Перемешиваем до полного растворения крупинок.
- Греческие орехи очищаем и измельчаем ножом. Всыпаем к рису.
- Консервированные вишни очищаем от косточек и нарезаем кусочками.
- Перекладываем вишни к рису с орехами.
- Заранее приготовленный сахарный сироп вливаем в миску к рису.
- Перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
- Перекладываем в пиалу и подаем к столу.
Кутья из перловки
Классическую рождественскую кутью нужно готовить из целых зерен пшеницы, но времена уже не те, и хочется попробовать что-то новенькое. Этот рецепт отлично подойдет на празднование Старого Нового года. Когда в кутью добавляют сливки, масло, молоко и даже сало.
Ингредиенты:
Перловая крупа – 200 г
Мак – 150 г
Изюм – 50 г
Орехи – 50 г
Сливки – ½ ст.
Мед и сахар по вкусу
Приготовление:
- Перловую крупу промываем и заливаем холодной водой в соотношении 1:3. Варим на медленном огне.
- Заливаем мак холодной водой и оставляем на 1–2 часа.
- Когда маковые зерна уже набухнут, высыпаем в блендер и тщательно перемешиваем, чтобы выделилось белое молочко.
- Изюм запариваем кипятком.
- Орехи измельчаем в блендере.
- Когда перловка приготовится, добавляем в нее орехи, мак, изюм, мед и сахар.
- В конце заливаем сливками и тщательно перемешиваем.