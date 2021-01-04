В Украине засохшую новогоднюю елку с половиной опавших иголок часто убирают 8 марта, а у некоторых – особо ленивых хозяев – она застаивается до майских праздников. Однако по древним обычаям от новогодней елки нужно избавляться до Крещения.
Убрать свое жилище следует не только от атрибутов новогодних праздников – в канун Крещения следует также провести генеральную уборку и выбросить все старые и ненужные вещи.
А если елочные иголки не засохли окончательно и если их не погрыз ваш домашний котик, то перед тем, как выбрасывать деревце на свалку, их можно использовать для заваривания разные целебных хвойных настоек.
По стародавним традициям, до 19 января необходимо разобрать всю новогоднюю атрибутику. Например в Болгарии все новогодние игрушки развешивали на разных деревьях в саду. Это было хорошей приметой и помогало добиться богатого урожая в наступившем году.
В Украине именно к 19 января из дома выносили все праздничные снопы. Из камина убирался пепел, проводилась генеральная уборка дома. Считалось, что 19 января необходимо отмечать в полностью очищенном доме. Поэтому многие рекомендуют разбирать новогоднюю елку уже после Старого Нового года, но перед Крещением, то есть в пределах 14–18 января.