Грядет насыщенная неделя, к которой следовало бы подготовиться. Узнайте в гороскопе, как правильно ее начать и на что обратить внимание. Читайте астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

Если у вас есть возможность, то возьмите отпуск на всю неделю. Настроение на работе плохое, ваш начальник постоянно дает противоречивые инструкции, а вы сами почти отчаялись от объема работы. Это веские аргументы в пользу переосмысления своего профессионального будущего.

Гороскоп на неделю — Телец

Недавние проблемы со здоровьем наконец-то остались в прошлом. Пора смотреть в будущее в хорошем настроении. Займитесь спортом прямо сейчас, например фитнесом! Начните с коротких занятий! Вы увидите и порадуетесь, насколько быстро вы сможете стать стройнее и выносливее.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Ваша потребность в гармонии уже необъятна. В начале недели споры между коллегами обострятся, и вы внезапно окажетесь между фронтами и будете вынуждены выступать посредником. К сожалению, это может обернуться непониманием со стороны некоторых людей. К концу недели волнения утихнут.

Гороскоп на неделю — Рак

Сейчас вы бесконечно обдумываете сложившиеся проблемы и всегда ходите по кругу. Это уже начинает сказываться на вашем здоровье. Скажите себе «стоп»! Все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Гороскоп на неделю — Лев

Ваш партнер внимательно относится к вам и уделяет вам много внимания. Обсуждайте важные для вас темы, и тогда ваши отношения будут еще лучше. В том числе и на чувственном уровне. У одиноких Львов есть хорошие шансы встретить вторую половинку на этой неделе.

Гороскоп на неделю — Дева

Вам следует сосредоточиться на завершении проекта в срок. Даже если работа накапливается, то это может не на шутку разозлить начальство. В настоящее время у вас проблемы с финансами, а вы тратите деньги направо и налево. Начните считать свои средства и тратить по мере необходимости.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе никто не сможет испортить вам хорошее настроение. Вы также будете правы в спорных темах, поэтому можете смело вступать в дискуссии! На здоровье никаких нареканий нет.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Дела в личной жизни не ладятся. Вы подозрительно следите за каждым шагом своего партнера, для которого такое поведение является неприемлемым. Будьте осторожны, чтобы не перегнуть палку! Если вы снова перестанете доверять ему, могут возникнуть серьезные проблемы.

Гороскоп на неделю — Стрелец

На работе у вас все под контролем, а некоторые дела вы выполняете почти так, как будто делаете их во сне. Это может привести к небольшому разочарованию. Как насчет учебного курса? Или повышения квалификации? Поговорите об этом со своим начальником. Будьте настойчивы.

Гороскоп на неделю — Козерог

Если у вас нет передышки на работе, убедитесь, что у вас хватит сил на режим нон-стоп. На этой неделе будет много задач, особенно в первой половине недели. Но не игнорируйте свое здоровье. Выйдите на прогулку хотя бы два раза! Только так можно переключиться и отвлечься.

Гороскоп на неделю — Водолей

На этой неделе у вас много напористости. Это пойдет на пользу вашей карьере, но в домашней среде вы почувствуете себя одиноко. Возможно, что семья не заметит ваших стараний и не похвалит усердия. Не спешите обижаться, просто поделитесь своими успехами.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Благодаря вашим амбициям на этой неделе откроются многообещающие карьерные перспективы. Это положительно сказывается как на вашей карьере, так и на вашем финансовом положении. Теперь сохраняйте хладнокровие и не торопитесь!

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