Готовы узнать, что ждет вас 4 января 2021 года? Тогда читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ!

Овен

Сделайте перерыв в работе и начните день спокойно и расслабленно. Делайте только то, что вам нужно и входит в ряд обязанностей. Прогуляйтесь и избавьтесь от стресса.

Телец

Гармоничная любовная жизнь может немного пошатнуться. Сообщите партнеру о своих проблемах, но не обижайте его сразу, как это бывает обычно. Вместе вы обязательно найдете решение.

Близнецы

Ваши амбиции делают вас сильнее. Вы удовлетворены только тогда, когда идеально выполнили свои задачи. Однако это может привести к постоянному стрессу и чувству подавленности. Немного снизьте требования к себе!

Рак

Уделите партнеру внимание и подарите немного заботы. Для этого не требуется больших усилий. Вы удивитесь, сколько любви вы получите взамен.

Лев

Надежность является частью вашего характера, но в последние несколько дней вы стали забывчивыми и оставили вне внимания важные вещи. Будьте настороже и постарайтесь сосредоточиться, иначе у вас могут возникнуть трудности на работе.

Дева

Если кто-то приходит к вам со своими заботами, вы с радостью поможете ему и дадите совет. Но главное, чтобы вас окружали такие же великодушные люди, готовые прийти на помощь.

Весы

Прекрасно, что вы всегда готовы исполнить желания партнера. Но не позволяйте дойти до того, что вы забудете о своей собственной жизни.

Скорпион

У вас достаточно времени, чтобы подумать о важных вещах и не принимать поспешных решений. Будьте настороже! Один из ваших коллег что-то затевает против вас.

Стрелец

Не торопитесь и не принимайте решения в спешке. У вас могут возникнуть проблемы, и вы чувствуете себя подавленным. Главное ― помните, что ваш круг друзей поддержит вас в любой момент.

Козерог

Не сдавайтесь, потому что у вас есть хорошие шансы выйти на новый уровень самопознания. Медитация и духовные практики позволяют сохранять спокойствие и быть в гармонии с собой.

Водолей

Долгое время вы страдаете от незначительных проблем с желудком. Поэтому руки прочь от острых специй! Вы также должны временно ограничить свою тягу к сладкому.

Рыбы

Если вы проявите упорство и будете делать свою работу как можно лучше, со временем вы увидите успех. А пока рассеиваете внимание, не ждите положительных перемен.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ