Что приготовили звезды каждому знаку зодиака? Хотите стать еще больше подготовленным к новому дню? Читайте гороскоп на 3 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Ваши отношения с партнером становятся немного однообразными. Временами вы хотите большего разнообразия и, прежде всего, скучаете по душевным и романтическим часам. Проявите инициативу вы! Покажите свои чувства и расскажите партнеру, чего вам не хватает.

Телец

В профессиональном плане у Тельцов все идет очень хорошо. Вместе со своей командой вы добиваетесь больших успехов. Ваше начальство похвалит отличное сотрудничество и выполнение работы. Так держать! Но не забывайте о крепком здоровом сне!

Близнецы

Физическая форма Близнецов желает лучшего. Вам следует попытаться организовать свой распорядок таким образом, чтобы занятия спортом или фитнесом стали регулярными в вашей жизни.

Рак

Увы, но вас привлекает тот, кто не обращает на вас никакого внимания. Сделайте первый шаг. Вы не будете сожалеть об этом. Особенно, если будете собой, расскажете об интересах и увлечении.

Лев

Львам грех жаловаться, потому что все работает в вашу пользу, как в профессиональном, так и в финансовом плане. Не позволяйте себе останавливаться, ведь вы уже на верном пути.

Дева

Жалобы на здоровье, которые стали чаще в последние несколько дней, могут вас знатно напугать. Вам следует обратиться к врачу и пройти полный осмотр.

Весы

Вы чувствуете себя неуверенно, потому что планы, которые у вас были, трудно воплотить. Вам нужно отойти от привычных путей реализации и подумать о новых методах.

Скорпион

Если вам больше не нравится ваша работа, то нужно поискать другую. Дайте себе шанс поставить новые цели. Вы можете не торопиться, чтобы хорошенько все обдумать, потому что с финансами у вас на данный момент особых проблем нет.

Стрелец

Вы верите в любовь с первого взгляда? Сегодня смотрите в оба, чтобы не упустить из виду нужного человека. Быть может, этот день перевернет всю вашу жизнь.

Козерог

Это идеальный день, чтобы гулять, болтать и флиртовать. Отбросьте заботы и наслаждайтесь жизнью!

Водолей

Не стоит всегда отрицательно оценивать свою работу. Конечно, важно быть критичным, но вы также должны видеть свои положительные стороны и победы.

Рыбы

Было бы лучше, если бы Рыбы проявляли активность и действительно что-то делали для своей карьеры. Строить воздушные замки недостаточно, чтобы подняться на новую ступеньку карьерной лестницы.

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