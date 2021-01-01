Откуда черпать энергию и силы в начале нового года? На главные вопросы знают ответ экстрасенсы СТБ. Читайте подробный астрологический прогноз на 2 января 2021 года.

Овен

Проблем и споров в этот день можно полностью избежать. Вы приобретете новых друзей. Более того, вы готовы к плодотворной работе. Ваши друзья и партнер могут гордиться вами. Вечер следует завершить в кругу близких без стресса и суеты.

Телец

Вы так долго мечтали воплотить свои планы в жизнь, но до сих пор слишком скептичны из-за финансовых проблем. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, приходится рисковать. Вы переполнены энергией и стремлениями к действию. Когда, если не сейчас?

Близнецы

Вы будете руководствоваться своими чувствами. Не волнуйтесь, ведь вы гораздо более позитивно относитесь к окружающим, и, очевидно, это связано с вашей очень любящей обстановкой дома. Благодаря такому новому отношению к другим вам будет легко найти партнера или друга на всю жизнь.

Рак

Вы преследуете свои цели с большой энергией и драйвом. Но вы также должны уметь контролировать себя и отступать, если назревает конфликт. Если вы дадите немного отдыха себе, ваше тело тоже будет вам благодарно.

Лев

У Львов все идет гладко не только в личной, но и в профессиональной жизни. Это, безусловно, связано с тем, что вы с любовью и сочувствием относитесь к другим людям.

Дева

Вам трудно отказаться от устоявшегося образа жизни. Старые стереотипы мышления следует выбросить за борт прямо сейчас. Психологическое напряжение тоже плохо сказывается на вашем теле. Поэтому возьмите паузу и выдохните.

Весы

С поддержкой и помощью окружающих вы можете сделать великие дела, которых никогда не ожидали от себя самого. Вы должны с благодарностью принять помощь других и поделиться своими проблемами с родными. Надо наполняться энергией.

Скорпион

В вашем круге общения честность не особенно популярна. Поэтому так часто вы ощущаете, что вас хотят обмануть. Также есть проблема в неординарном поведении, с которым большинство людей не знает, как справиться.

Стрелец

Наконец-то вы чувствуете, что можете бороться за свою позицию и отстаивать свое мнение. Однако когда дело коснется отношений с партнером, вы почувствуете опустошение и бессилие. Будьте осторожны и постарайтесь сбалансировать эмоции.

Козерог

На работе все идет по плану, и кажется, что на вашем пути нет никаких препятствий. Но в свободное время лучше позаботьтесь о себе и, возможно, сделайте шаг назад. Перейдите на правильное питание и откажитесь от углеводов.

Водолей

Водолеям следует перепроверить факты, которыми они руководствуются. Прежде чем обвинять кого-либо, нужно быть уверенным в своих словах. Более того, ваша манера поведения сегодня не особенно хорошо воспринимается.

Рыбы

Пришло время исполнить ваше давнее желание. В последнее время вы были очень трудолюбивы и целеустремленны, и, возможно, стоит вознаградить себя за это.

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