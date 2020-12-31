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Выходные в январе 2021 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

31.12.2020

Сколько выходных дней в январе 2021 года? Когда и какие праздники ожидаются в первый месяц нового года? Будут ли дополнительные выходные, и смогут ли украинцы запланировать небольшой отпуск?  Читайте в материале.

выходные дни 2021

Выходные в январе 2021 года

Общее количество календарных дней — 31.

Рабочие дни — 19 дней.

Выходные — 12 дней: 1—3, 7—10, 17, 23—24 и 30—31 января.

Сокращенные рабочие дни: 6 января. 

Так, новый год начнется с выходного — 1 января. Нас ждет еще один выходной — 7 января — Рождество. Чтобы продлить выходные, Кабинет Министров Украины рекомендует перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом у нас будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 число, однако дополнительный день придется отработать.

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