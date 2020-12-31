Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом праздника. Это слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбой по праву может считаться классикой праздничного меню. В материале найдете рецепт салата «Селедка под шубой» от участника «МастерШеф»-9 Вовы Лялина.

Рецепт салата «Селедка под шубой»

Ингредиенты:

соленая сельдь – 2 шт.

картофель – 3 шт.

яйцо – 2 шт.

морковь – 3 шт.

свекла – 2 шт.

луковица

майонез – 200 мл

соль

перец

Больше по теме: Новый год 2021: рецепты, идеи подарков, новости, традиции

Приготовление:

Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками. Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке. Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке. Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом. Выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом. Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.

Больше по теме: Теплые салаты на Новый год

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ