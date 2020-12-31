Поздравления с Новым годом 2021 в смс

В предновогодней суете практически не остается времени на такие вещи, как поиск душевных и искренних поздравлений с Новым годом 2021. Мы подготовили для вас поздравления с Новым годом в смс, которые можно адресовать родным, друзьям и коллегам. Ищите их в нашем материале!

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Пусть Дед Мороз в огромном мешке приносит всем бесценные подарки: в сердца — светлые чувства, в души — покой, в семью — уважение, в дом — благодать и мир.

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Пусть под песни зимней вьюги в новогодние праздники свершатся все чудеса, о которых мечталось целый год. Пусть самая невероятная сказка детства со счастливым концом станет реальностью!

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Пусть Новый год принесет целый мешок подарков и сюрпризов, которые обязательно придутся по душе и сделают вашу жизнь незабываемой! И пусть весь год будет наполнен счастьем, таким же золотисто-искристым, как пузырьки шампанского в вашем бокале!

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Пусть ясная зимняя ночь окунет тебя в сказку любви и удовольствий. Пусть ясный зимний день будет началом Нового года, где будут ждать тебя удача и успех, а все гости будут самыми преданными и хорошими друзьями.

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Пусть пузырьки новогоднего шампанского обеспечат тебе материальное благополучие, а новогодние куранты начнут отсчет лучшего времени в жизни.

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В Новый год от души желаем зажечь бенгальские огни искрами веселья и радости, а бокалы наполнить счастьем так, чтобы хватило душе до следующего года!

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Желаем вам в Новом году сто новых друзей, тысячу приятных сюрпризов и миллион в кармане! Пусть исполнится все задуманное в неповторимую новогоднюю ночь!

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С Новым годом! Пусть снежинки вокруг будут сотканы из искрящейся нежности, а в домах горит свет из радости, чтобы весь последующий год наполнить, как бокал, счастьем до края!

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На окнах нарисованы картины, земля укрыта нежнейшим покрывалом, а деревья словно явились из сказки – это земля приготовилась к встрече с Новым годом. Пусть же, несмотря на холод, эта встреча будет теплой.

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Пусть год будет таким же ярким, как гирлянда на новогодней елке! А желание, загаданное под бой курантов, обязательно исполнится!

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С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

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Пусть новогодняя звезда озарит ваш дом сказочной благодатью, подарит радость искренних отношений, насытит творческим вдохновением, жизненной энергией, радостными эмоциями. С Новым Годом!

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Пусть новый год будет для вас настоящим волшебным праздником, сможет преодолеть все непреодолимое, осуществить все, что кажется неосуществленным, выполнить все самые несбыточные мечты, сокровенные желания и тайные надежды.

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Пускай этот Новый год обретёт для тебя новый облик: станет ещё более удачливым, феерическим и незабываемым! Желаю, чтобы с этого момента твоя жизнь походила на незабываемо красивую сказку!

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