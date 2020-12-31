В предстоящем году мы будем встречать статного, справедливого и домашнего Белого Быка. И, конечно, как все другие знаки, он с собой несет различные суеверия, которых стоит придерживаться, чтобы получить его благосклонность. Что нельзя на год Быка дарить родным и близким, а также детям и знакомым, отталкиваясь от существующих примет? Читайте о том, какие подарки нельзя дарить на Новый год 2021, далее в материале!

Когда вы встречаете Быка, то не стоит вручать предметы, сделанные из его кожи. Согласитесь, довольно неприятно будет, если символ года встретит подобный дар.

Так как бык считается животным сдержанным, домашним, то подразумевается, что нельзя преподносить слишком дорогие презенты, особенно малознакомым людям.

Золото – подобные изделия также считаются неуместными. Если вы ищете, какой подарок вручить на год Белого Металлического Быка, то нужно присмотреться к изделиям из серебра, платины или белого золота.

Красные вещи. Все мы знаем, как негативно Бык реагирует на такие предметы, так что лучше придерживаться более нейтральной цветовой гаммы.

Просматривая, что преподнести на Новый год 2021, учтите, что подарки, которыми будут пользоваться не один год, должны быть без изображения Белого Быка. Иначе, когда сменится символ, пользоваться ими будет уже некорректно по отношению к нему.

Ножи, особенно когда их вручают семейной паре, несут с собой раздор. Поэтому несколько раз задумайтесь, а стоит ли вообще приобретать подобный дар.

Наручные часы. Подобный подарок вообще довольно сомнителен. Особенно если вы или тот человек, которому предназначается сюрприз, суеверны. Считается, что часы начинают отсчитывать обратный ход жизни или вам вскоре просто грозит расставание.

Деньги. На Новый год принято радовать именно приятными мелочами, которые останутся на память человеку. А деньги быстро потратятся и не оставят после себя ничего. Особенно в связи с длинными выходными, когда много денег уходит на еду и развлечения.

Домашние тапочки. Обязательно стоит исключить белый цвет, так как подобный презент ассоциируется с не особо счастливыми в жизни моментами.

Если вы решили дополнить подготовленный новогодний сюрприз цветами, то обязательно исключите жёлтые. А также гвоздики, так как они предвестники смерти, и нарциссы, которые дарят к расставанию.

Животные – это довольно спорный презент. Некоторые люди могут искренне обрадоваться, получив их в качестве сюрприза. Но в большинстве случаев подобный дар, преподнесенный без согласования, может просто оказаться в тягость человеку, потому что требует постоянной заботы и ухода.

Когда речь идёт об общих предметах, которые нельзя дарить на Новый год 2021, то стоит выделить и такие вещи, как:

носовые платки;

зеркало;

жемчужные украшения;

галстуки;

свою фотографию;

носки, чтобы мужчина не ушёл.

Однако никто не запрещает выбирать подобные предметы из списка, что нельзя вручать на Новый год 2021. Главное ― правильно их преподнести. Например, можно попросить монетку за подготовленный презент, тогда человек у вас его будто просто покупает и негативное влияние стирается.

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