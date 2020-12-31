Картофель нарезать кружочками толщиной 4–5 мм. Сливки довести до кипения и посолить. Добавить картофель и варить 5 мин.

Сыр натереть на крупной терке. В керамическую форму в несколько слоев выложить картофель и большую часть сыра. Последний слой – картофель. Залить все сливками, накрыть фольгой и отправить запекаться на 15 мин при 180

°

С. Затем фольгу снять, посыпать оставшимся сыром и запекать еще около 15 мин.