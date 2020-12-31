День, который больше всего напоминает чистый лист. Сегодня, 1 января, звезды приготовили для многих знаков зодиака интересные события. Читайте гороскоп на 1 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы уже успели с самого утра подумать о своем будущем? И это не зря, ведь звезды говорят о приятных известиях, которые застанут врасплох. Но не торопитесь принимать все буквально. Возможно, придется немало постараться.

Телец

Вы хотите отдыхать и не думать ни о чем. Это прекрасно, ведь именно это приготовили для вас звезды. Удивительно, но Тельцы находятся в безопасности от проблем, работы и забот. Наслаждайтесь.

Близнецы

Кажется, что пришло время принимать решение. Но поверьте, если дело терпит, то дайте себе еще возможность обдумать. К вечеру ситуация может поменяться кардинально.

Рак

Вы находитесь в том периоде, когда хочется реализовать очень многое, но на это не хватает попросту времени. Попробуйте воспользоваться моментом, когда все отдыхают. Будьте хитрее, займитесь делом.

Лев

Львы наполнились энергией и готовы браться за отношения. Но звезды предупреждают, что вашей экспрессии может быть настолько много, что разговор перерастет в конфликт.

Дева

Самый лучший день для построения новых планов. Задумываетесь, как провести 2021 год? Не беда. Звезды сулят ясный ум и креативность. Вас могут посетить гениальные мысли.

Весы

Проведите день в кругу родных и близких. Прошлый год был сложным для вас, накопилось много обид и недопонимания. Но все можно исправить, если сегодня открыться и попросить прощения.

Скорпион

Не отстаивайте свою позицию. Это грозит полным непониманием и даже затяжным конфликтом. Поверьте, оппонент сам вскоре поймет, что был не прав. А вы будьте умнее и отступите, если хотите сохранить эти взаимоотношения.

Стрелец

Не знаете, как начать разговор о том, что вас так давно волнует? Начните прямо и откровенно. Не стесняйтесь своих чувств. Прежде всего легче должно стать вам.

Козерог

Вы находитесь в подвешенном состоянии, когда неопределенность съедает изнутри. Хотите большей ясности? Тогда сами приступайте к решению вопроса.

Водолей

Самый главный ваш враг — лень. Если сегодня не научитесь с ней справляться, то, скорее всего, в новом году не удастся реализовать все то, что так давно хотели.

Рыбы

Рыбы были уверены, что все под контролем. Однако в один момент осознали, что это не так. Если не хотите остаться у разбитого корыта, то научитесь ценить то, что посылает вам судьба.

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