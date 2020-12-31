Какие блюда желательны в новогоднем меню, а каких в нем быть не должно? Что из праздничной еды одобрит символ года ― Белый Металлический Бык, а что его возмутит? Читайте о блюдах, которые должны быть на новогоднем столе в 2021 году, прямо сейчас!

Бык, символ наступающего года, ― животное основательное и уверенное в себе. Он обожает поесть, но в выборе еды консервативен. Ему по нраву простые и вкусные блюда. При этом Белый Металлический Бык большой эстет. Он на дух не переносит все, что приготовлено и подано на стол кое-как.

Что должно быть в новогоднем меню

Учитывая, что бык ― животное травоядное, нужно приготовить как можно больше блюд из растительных ингредиентов. И в этом есть определенный позитив. Во-первых, это прекрасная возможность опробовать несколько новых рецептов салатов и закусок с овощами, фруктами и зеленью. Во-вторых, когда как не в этом году можно сделать ночное застолье более легким?

Сырная тарелка (или доска) на новогоднем столе тоже будет как нельзя кстати.

Много чего интересного по случаю Нового года можно приготовить из грибов. Если говорить о самых элементарных и малокомпонентных блюдах, то в этот раз можно остановиться на фаршированных сыром и луком шампиньонах, классическом жульене, а также грибной икре для бутербродов.

Органично впишется в меню любая еда на основе злаков. Почему бы, к примеру, не нафаршировать утку или курицу рисом с потрохами, грибочками и яблоком? А можно просто рисом и грибами. Или приготовить праздничный вариант овсяных блинчиков под грибным соусом.

Ну, а кукуруза и без напоминаний, как правило, присутствует в праздничном меню. Кстати, в традиционное оливье можно положить в этом году не горошек, а именно кукурузу.

Уместны в год Быка также самые разные блюда из рыбы и морепродуктов. Не стоит забывать, что гостям обычно очень нравятся канапе с соленой или консервированной рыбой, мидиями или кальмарами.

Против блюд из птицы символ 2021 года тоже протестовать не станет. Ее можно будет добавить в салаты, запечь или потушить. Кроме того, птица, как и любит Бык, обычно проста в приготовлении. Почему бы, например, не порадовать гостей рулетиками из куриного филе, фаршированными черносливом?

Чего не должно быть на новогоднем столе

В этом году на праздничном столе может присутствовать любое мясо, кроме телятины и говядины. Иначе бык обидится. Выбирая готовые продукты для колбасной и мясной нарезки, необходимо убедиться, что в них не содержится говядина или телятина.

При приготовлении заливного нужно учесть, что желатин производят из бычьих костей. Так что для этого сегмента праздничных блюд нужно будет использовать желирующие свойства мяса, птицы или рыбы.

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И еще одно табу. Хотя красный ― едва ли не главный новогодний цвет, в этом году необходимо минимизировать его присутствие в праздничном декоре интерьера и оформлении блюд.

А еще Бык отрицательно относится к спиртным напиткам. Так что ими в новогоднюю ночь злоупотреблять не стоит. Впрочем, как и всегда.

О десертах

Бык ― сладкоежка. В этом году праздничный стол не обойдется без фруктовых десертов и торта. Только надо постараться приготовить все это собственными руками. Ведь символ года ассоциируется с домом и хендмейдом. Это еще одна возможность ублажить Белого Металлического Быка.

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