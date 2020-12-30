Новогодние праздники уже на носу. Самое время задуматься о своей прическе в волшебную и сказочную ночь. Мы уже делились образами и макияжем на Новый год, а теперь расскажем, как собрать роскошные локоны в элегантный пучок. Голливудская волна, высокий хвост и колосок — все, что будет актуально и стильно в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года!

Безусловно, помимо макияжа, образ дополняет укладка волос. Обязательно позаботьтесь о стильной прическе. Не важно, какая длина, ведь каждый вариант можно воплотить в реальность с помощью плойки или резинки.

Если вы обладательница каре, попробуйте использовать плойку, чтобы создать легкую волну или эффект натуральной небрежности. Одну сторону можно смело подколоть блестящей шпилькой или приподнять корни ободком.

Также не забывайте об идеально ровных волосах, которые можно вытянуть утюжком.

Обладательницы длинных или средней длины локонов могут рассматривать варианты высокого хвоста. Но самым главным украшением такой прически может стать припрятанная резинка. Уверены, вы часто видели, как модели самых известных подиумов выходили с высоким хвостом, завязанным собственной прядью.

Стоит отметить, что низкий хвост не покидает позиции самых стильных причесок. Подвязать его можно платком или нарядным бантом в цвет вашего платья.

Вариант с пучком идеально подойдет под более расслабленный и домашний образ. Вы также можете придать объём с помощью предварительно накрученных локонов.

Колосок — для самых утонченных и нежных леди.

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