Новый год у многих ассоциируется не только с шампанским, мандаринами и подарками, но и с любимыми праздничными салатами. Ведь когда, если не в ночь с 31 декабря на 1 января, без зазрения совести позволить себе сытный «Оливье», слоеную «Мимозу» и пестрый «Гранатовый браслет»? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» предлагают вспомнить более классические, проверенные временем рецепты и узнать несколько новых.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Все ингредиенты для салата смешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и сметаной по вкусу. Украсить картофелем и рубленым укропом.

Картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Часть отложить для украшения.

Филе индейки отварить до готовности и разобрать на волокна.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Филе отварить в подсоленной воде до готовности и разобрать на волокна.

Отдельно отварить картофель и свеклу, а затем натереть овощи на мелкой терке.

Лук мелко порубить и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистости. Добавить куриное филе и также слегка обжарить.

Орехи порубить ножом и смешать со свеклой. Гранат почистить и отделить зерна.