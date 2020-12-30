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Никита Добрынин отмечает свой день рождения

30.12.2020

Сегодня, 30 декабря, успешный теле- и радиоведущий Никита Добрынин отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 33 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет экс-холостяка и желает творческих успехов!

никита добрынин

Главному герою 9-го сезона самого романтического реалити страны Никите Добрынину посчастливилось встретить свою возлюбленную и построить отношения на глазах у всей страны. За красивой историей любви Никиты и Даши поклонники наблюдают до сих пор. А в 2020 году пара официально узаконила свои отношения.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Никиту Добрынина с днем рождения и желает новых достижений в успешной карьере! 

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