Серии информационных роликов, посвященные правилам безопасности и личному опыту борьбы с COVID-19, объединены хэштегом #будьтевідповідальними, вышли в эфир всех телеканалов медиагруппы 25 декабря. Информационные компании реализуются в партнерстве StarLightMedia, Красного Креста при поддержке Датского Красного Креста, Министерства иностранных дел Дании и UNICEF.

Video: Каждый ответственен за всех: StarLightMedia запускает две информационные кампании для противодействия распространению COVID-19 Серии информационных роликов, посвященные правилам безопасности и личному опыту борьбы с COVID-19, объединены хэштегом #будьтевідповідальними, вышли в эфир всех телеканалов медиагруппы 25 декабря.

StarLightMedia продолжает системную работу над обеспечением безопасности жизни и здоровья украинцев во время пандемии. На этот раз, медиагруппа вместе с партнерами запустит две информационные кампании, чтобы напомнить зрителям о правилах безопасности и мотивировать их заботиться о себе и окружающих. Особая актуальность этих кампаний обусловлена ​​ростом числа больных и грядущими праздниками, ограничениями, с которыми мы должны быть особенно внимательны в этот период.

Первая серия роликов посвящена необходимости ношения масок. Ведущие и звезды еще раз напомнят украинцам, что это один из ключевых методов противодействия заражению.

Героями второй серии информационных роликов стали известные украинцы, которые уже переболели COVID. В рамках кампании они делятся собственным опытом борьбы с заболеванием, рассказывают о правилах безопасности, которым следуют сейчас, чтобы не заболеть снова и призывают украинцев беречь себя.

Video: Каждый ответственен за всех: StarLightMedia запускает две информационные кампании для противодействия распространению COVID-19 Серии информационных роликов, посвященные правилам безопасности и личному опыту борьбы с COVID-19, объединены хэштегом #будьтевідповідальними, вышли в эфир всех телеканалов медиагруппы 25 декабря.

Александр Богуцкий, президент StarLightMedia, руководитель дивизиона общественно важных программ: «Мы всегда начинаем с себя. Именно поэтому StarLightMedia взяли на себя больше обязательств по продвижению социально важных правил для защиты здоровья украинцев. Каналы нашей медиагруппы предоставляют наибольшую долю социальной рекламы в стране. Это часть нашей жизни и ответственности. Но очень важно, чтобы все понимали — такая ответственность является общей. Нет одного человека, способного остановить пандемию — каждый отвечает за всех».

Генеральный директор Национального комитета Красного Креста Украины Максим Доценко отметил: «Красный Крест Украины — один из первых, кто начал образовательную деятельность о снижении рисков инфицирования коронавируса. И мы будем продолжать заботиться о безопасности населения формируя новые актуальные материалы, чтобы люди помнили о главном: использование масок в общественных местах и ​​соблюдения социальной дистанции — залог общей победы над пандемией. Сейчас совместными усилиями с StarLightMеdia запускаем серию роликов, чтобы информация была доступна каждому».

Video: Каждый ответственен за всех: StarLightMedia запускает две информационные кампании для противодействия распространению COVID-19 Серии информационных роликов, посвященные правилам безопасности и личному опыту борьбы с COVID-19, объединены хэштегом #будьтевідповідальними, вышли в эфир всех телеканалов медиагруппы 25 декабря.

Героями информационных кампаний стали Оксана Гутцайт, Григорий Решетник, Александр Педан, Юлия Зорий, Татьяна Высоцкая, Никита Добрынин. Кроме звезд StarLightMedia к проекту присоединились Олег Михайлюта (Фагот) и Алексей Завгородний (Позитив).

Содействие здоровью и благополучию — одна из поставленных целей устойчивого развития StarLightMedia. Напомним, в начале пандемии медиагруппа уже реализовывала две масштабные информационные кампании — # залишайсявдома и #залишайсясвідомим, которые помогали украинцам разобраться с правилами безопасности во время первого локдаунуа и после смягчения его правил.

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