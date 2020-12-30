Пожалуй, именно этот день все ждали в 2020 году. Каждому интересно, что же он приготовил. Читайте гороскоп на 31 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Будьте уверены, что этот день пролетит, как одно мгновение. Но постарайтесь сохранить все положительные эмоции на дольше. Сделайте много снимков, которые будут радовать весь следующий год.

Телец

Тельцы часто волнительно относятся к Новому году. Поэтому, чтобы обезопасить себя от лишних переживаний, поговорите с родным и близким человеком, обменяйтесь энергией и убедитесь, что это лишь приятные хлопоты.

Близнецы

Быть в центре внимания — ваша идиллия. Сегодня вечером именно этим вы и займетесь. Не спешите огорчаться, если вдруг что-то пойдет не по плану. Паника лишь усугубит ситуацию.

Рак

Принимайте любой вызов судьбы. Если даже в последний день 2020 года вам выпадает возможность все изменить, то смело меняйте.

Лев

Ваша уверенность позволит решить все дела и проблемы. Более того, останется время на короткий релакс и медитацию. Звезды предлагают взяться за духовные практики на пороге нового года.

Дева

Назревает конфликт? Звезды предостерегают и рекомендуют обойти ссоры стороной. Это лишь помешает наполнить ваш дом положительной энергией. Поэтому держите себя в руках.

Весы

Вы уверены в себе, поэтому порой позволяете лишнее. Не обесценивайте труд и возможности других. Сегодня вам будет нужна помощь друзей и близких.

Скорпион

Хотите быстрее освободиться от дел и перейти к приятной части празднования? Тогда не затягивайте утром с завтраком и не растрачивайте силы на выяснения отношений.

Стрелец

Стрельцам пора научиться самостоятельно решать свои проблемы. Обдумайте, как лучше поступить в сложившейся ситуации, и принимайте решение. Не нужно перекладывать ответственность на партнера.

Козерог

Хотите получать положительные эмоции? Тогда учитесь и делиться ими. Ведь очень часто вы забываете обменяться хорошим, лишь довольствуясь тем, что вам отдают близкие.

Водолей

Важно, что вы находитесь в кругу самых родных. Это не позволит вам печалиться из-за того, что в уходящем году смогли реализовать не весь список дел.

Рыбы

Вам нужно четко сформулировать свои желания и цели. Ведь из-за неопределенности вам сложно в последующем расставить приоритеты. Поэтому звезды рекомендуют научиться планированию.

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