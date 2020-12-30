Новогодний стол трудно представить без традиционных оливье, селедки под шубой и винегрета. Однако эти салаты довольно калорийные и уж точно перечат обещаниям начать вести более здоровый образ жизни с 1-го января. Но не стоит беспокоиться! Мы уже рассказывали о диетическом рецепте оливье, а вместо магазинного можно сделать домашний майонез. Рецепты диетических салатов на Новый год от участников кулинарного шоу «МастерШеф» — читайте в материале

Легкий «Гавайский» салат

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Ингредиенты:

½ пучка листового салата

1 куриное филе

2 ст. л. рубленых грецких орехов

300 г свежего или консервированного ананаса

легкий майонез или нежирная сметана

соль, перец

Способ приготовления:

Филе отварить в кипящей подсоленной воде до готовности. Остывшую куриную грудку и ананас нарезать кубиками. Листья салата порвать. Смешать все ингредиенты в салатнице. Заправить майонезом или сметаной по вкусу.

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«Греческий» салат с куриной грудкой

Ингредиенты:

1 куриное филе

½ пучка салата айсберг

1 огурец

6 помидоров черри

200 г сыра фета

50 г оливок

2 ч. л. растительного масла

оливковое масло

соль, перец, приправы

Способ приготовления:

Куриное филе смазать маслом, специями и обернуть в фольгу. Запекать 20 минут при 180° С. Достать из духовки, дать слегка остыть и нарезать небольшими кусочками. Салат крупно порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры нарезать на четвертинки. Сыр фета нарезать кубиками. В салатнице смешать подготовленные ингредиенты. Добавить оливки и заправить по вкусу.

Cалат из красной капусты со свеклой и фруктами

Ингредиенты:

½ кочана красной капусты

1 свекла

1 яблоко

1 апельсин

2 ст. л. рубленых грецких орехов

3–4 ст. л. оливкового масла

соль, перец, специи

Способ приготовления:

Свеклу отварить до готовности, почистить и нарезать кубиками. Яблоко нарезать небольшими кусочками. С апельсина снять цедру, филировать мякоть и нарезать кусочками. Капусту нашинковать. В салатнице смешать свеклу, яблоко, апельсин, цедру, капусту и орехи. Приправить по вкусу и перемешать. Добавить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. По желанию можно добавить 1 ст. л. меда.

Диетический «Цезарь» с креветками

Ингредиенты:

1 пучок салата романо

½ пучка салата радичио

30 г твердого сыра низкой жирности (20–25%)

20 креветок

2 поджаренные гренки из цельнозернового хлеба

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

Креветки отварить до готовности в подсоленной воде и очистить. Гренки нарезать кубиками. По желанию можно заменить их пшеничными или рисовыми хлебцами. Помидоры нарезать небольшими ломтиками. Листья салата порвать. В салатницу выложить зелень, помидоры, креветки и гренки. Посыпать тертым сыром. Заправить растительным маслом по вкусу.

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Салат со слабосоленым лососем и ягодами

Ингредиенты:

1 пучок микса салатных листьев

150–200 г слабосоленого лосося

250 г помидоров черри

2 огурца

½ стакана замороженной малины

10 креветок

2 ст. л. сока лимона

4 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. соевого соуса

соль, перец

Способ приготовления:

Предварительно разморозить ягоды. Салатные листья порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры разрезать на половинки. Лосось нарезать тонкими пластинами. Для соуса соединить оливковое масло с лимонным соком и соевым соусом. Хорошо перемешать. Подготовленные ингредиенты переложить в глубокую миску. Заправить, посолить, поперчить и перемешать.

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Витаминный салат с сыром дорблю

Ингредиенты:

300 г красного винограда

100 г кураги

150 г сыра дорблю

60 г орехов кешью

1 пучок шпината

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

Орехи обжарить на сухой сковороде до золотистости. Шпинат разобрать на листья, виноградины разрезать пополам. Курагу и сыр нарезать соломкой. Выложить все ингредиенты в блюдо для подачи, посолить и поперчить. Сбрызнуть оливковым маслом и посыпать орехами.

Салат с тунцом и стручковой фасолью

Ингредиенты:

180 г тунца консервированного в масле

120 г зеленой стручковой фасоли

½ банки консервированной белой фасоли

30 г рукколы

15 оливок без косточек

10 помидоров черри

2 яйца, сваренных вкрутую

4 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. винного уксуса

соль, перец

Способ приготовления:

У зеленой фасоли обрезать кончики, а сами стручки крупно порубить. Варить на пару в течение 5–7 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости. Яйца нарезать дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Тунец вынуть из масла и разделить на кусочки. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Слегка взбить венчиком. Все компоненты для салата смешать в глубокой емкости и заправить.

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Салат с авокадо и курицей

Ингредиенты:

1 куриное филе

10 шампиньонов

авокадо

1 пучок микса салатных листьев

10 помидоров черри

кунжут

бальзамический уксус

соль, перец, специи

Способ приготовления:

Куриное филе отварить, слегка остудить и нарезать полосками. Грибы поджарить на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Остудить и разрезать на половинки. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть нарезать тонкими пластинами. Листья салата порвать. Все ингредиенты салата выложить на блюдо для подачи. Аккуратно перемешать, посолить и поперчить. Посыпать кунжутом и сбрызнуть бальзамическим уксусом по вкусу.

Освежающий салат с запеченной тыквой

Ингредиенты:

1 пучок микса салатных листьев

500 г тыквы

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сока лимона

соль, перец

Способ приготовления:

Листья салата порвать. Мякоть тыквы крупно нарезать, обернуть в фольгу и отправить запекаться в духовку на 10 минут при 180° С. Оливковое масло соединить с соком лимона. Посолить и поперчить. В салатнице смешать все ингредиенты и заправить.

Салат с брокколи, курицей и гранатом

Ингредиенты:

1 головка капусты брокколи

1 куриное филе

1 пучок шпината

1 гранат

3 ст. л. белого винного уксуса

соль, перец, приправы

Способ приготовления:

Капусту брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности и произвольно нарезать. Куриное филе натереть специями по вкусу и запечь в духовке. Зерна граната очистить от кожуры. Шпинат разобрать на листья. Смешать подготовленные ингредиенты в салатнице. Посолить, поперчить и заправить винным уксусом.

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