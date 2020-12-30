Десерты на Новый год: топ-10 рецептов
Пряные, ароматные, с клюквенной кислинкой, пикантными ромовыми нотками и хрустящими орешками – именно такие новогодние десерты хочется видеть на праздничном столе. Какими сладкими лакомствами удивить взрослых гостей и порадовать маленьких сладкоежек? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделились своими лучшими идеями десертов на Новый год 2021.
Английский пудинг из сухофруктов
Ингредиенты:
- 700 г сухофруктов
- 350 г изюма, клюквы, смородины и/или вишни
- 220 г сливочного масла
- 110 г орехов
- 110 г коричневого сахара
- 110 г сахара
- 3 яйца
- 2 ст. муки
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 3 ст. л. коньяка или рома
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Ягоды разрезать на половинки и смешать с сахаром. С цитрусовых снять цедру, натереть и отжать сок. Сухофрукты и орехи мелко порубить или слегка измельчить в блендере.
- Яйца с маслом взбить в пену. Добавить цедру цитрусовых, сок апельсина, алкоголь, ягоды, сухофрукты и орехи. Перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и солью. Постепенно подмешать ко взбитым яйцам с начинкой.
- В смазанную маслом форму выложить получившееся тесто. Выпекать в духовке 1 ч при 160 оС. Затем снизить температуру до 150 °С и выпекать еще 1,5 ч, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовый пудинг по желанию украсить мастикой или кремом.
Ванильные капкейки «Снеговички»
Ингредиенты:
- 85 г сливочного масла комнатной температуры
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 150 г муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 120 мл молока
- Щепотка соли
Для крема:
- 150 г жирного творога
- 50 мл жирных сливок
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Масло взбить с сахаром.
- По одному добавить яйца, ванильный экстракт, половину сухих ингредиентов и молоко. Тщательно перемешать и добавить вторую часть сухих ингредиентов.
- Разложить тесто по формам и выпекать 20 мин при 180 °С.
- Для крема смешать все ингредиенты и взбить миксером до воздушности. Отправить на 20 мин в холодильник и смазать остывшие капкейки. Украсить маршмеллоу, шоколадом и кондитерской посыпкой.
Брауни с лимоном и лаймом
Ингредиенты:
- 150 г темного шоколада
- 150 г масла
- 180 г сахара
- 3 яйца
- 120 г муки
- 1 ст. л. с горкой какао
- Цедра и сок 1 маленького лимона
- Цедра и сок 1 лайма
- 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.
- Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.
- Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.
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Клюквенный десерт со сливками
Ингредиенты:
- 500 г клюквы
- 200 мл сливок для взбивания
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. клюквенной наливки
Способ приготовления:
- Всыпать сахар в сковороду, добавить 1 ст. л. воды и готовить на слабом огне до растворения сахара. Выложить клюкву и влить клюквенную наливку. Увеличить огонь и прогреть, потряхивая сковородку, пока часть ягод не полопается. Выложить и остудить.
- Сливки взбить с сахарной пудрой. Разложить клюквенную массу по креманкам. Выложить сверху сливки и украсить по вкусу.
Арахисовый козинак
Ингредиенты:
- 1 ст. очищенного арахиса
- 1 ст. сахара
- 1/2 чашки светлого кукурузного сиропа
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 ст. воды
- 30 г размягченного сливочного масла
- 1 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. экстракта ванили
Способ приготовления:
- Противень выстлать фольгой. В сотейнике смешать сахар, соль, воду и сироп. Довести до кипения на среднем огне, после чего добавить орехи. Варить 15 мин, помешивая.
- Снять загустевшую смесь с огня и сразу же подмешать сливочное масло, соду и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и выложить на фольгу так, чтобы орехи лежали в один слой. Оставить до полного застывания. Готовый козинак поломать на кусочки и хранить в пластиковом контейнере.
Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и клюквой
Ингредиенты:
- 4 крупных яблока
- 60 г сахара
- 1 ч. л. корицы
- 50 г грецких орехов
- 100 г смеси сухофруктов
- 100 г клюквы или других ягод
- 40 г сливочного масла
- 200 мл горячей воды
Способ приготовления:
- Острым ножом вырезать у яблок сердцевину.
- Орехи и сухофрукты порубить. Смешать с ягодами. Добавить сахар и корицу. Получившейся смесью наполнить яблоки. Сверху каждого положить кусочек сливочного масла.
- На дно противня налить горячей воды и выложить яблоки. Запекать 30–45 мин при 180 °С до мягкости. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.
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Полезные веганские конфеты
Ингредиенты:
- 150 г кураги
- 150 г изюма
- 100 г чернослива
- 1 ст. грецких орехов
- 2–3 дольки лимона
- 1 ст. л. какао-порошка
- 1 ст. л. кокосовой стружки
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления:
- Сухофрукты, лимон и орехи перемолоть в блендере до пастообразной консистенции. Добавить мед и перемешать. По желанию отложить часть массы и смешать с пюре из отварной свеклы.
- Сформовать конфеты и обвалять в какао и кокосовой стружке. Отправить в холодильник на 30 мин.
Штоллен с цукатами и фисташками
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 250 г творога
- 125 г размягченного сливочного масла
- 100 г очищенных рубленых фисташек
- 150 г цукатов
- Цедра 1 лимона и 1 апельсина
- 1 ч. л. ванильной эссенции
- 150 г сахара
- 2 яйца
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Муку просеять с разрыхлителем.
- Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты. Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто.
- Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 °С. Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Остывший кекс хранить в пергаменте.
Имбирное печенье
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 100 г сахара
- ½ ч. л. соды
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла
- 30 мл молока
Способ приготовления:
- Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать.
- Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин.
- Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 °С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.
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Бисквитный рулет с шоколадным кремом
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 210 г сливочного масла
- 120 г пшеничной муки
- 40 г картофельного крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 290 г сахара
- 3 яйца
- 3 желтка
- 10 г какао-порошка
- 2 ст. л. коньяка
- Щепотка ванильного сахара
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока.
- Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями.
- Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 10–15 мин при 190 °С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть.
- Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения.
- Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.
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