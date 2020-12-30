Пряные, ароматные, с клюквенной кислинкой, пикантными ромовыми нотками и хрустящими орешками – именно такие новогодние десерты хочется видеть на праздничном столе. Какими сладкими лакомствами удивить взрослых гостей и порадовать маленьких сладкоежек? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделились своими лучшими идеями десертов на Новый год 2021.

Английский пудинг из сухофруктов

Ингредиенты:

700 г сухофруктов

350 г изюма, клюквы, смородины и/или вишни

220 г сливочного масла

110 г орехов

110 г коричневого сахара

110 г сахара

3 яйца

2 ст. муки

1 апельсин

1 лимон

3 ст. л. коньяка или рома

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

Способ приготовления:

Ягоды разрезать на половинки и смешать с сахаром. С цитрусовых снять цедру, натереть и отжать сок. Сухофрукты и орехи мелко порубить или слегка измельчить в блендере. Яйца с маслом взбить в пену. Добавить цедру цитрусовых, сок апельсина, алкоголь, ягоды, сухофрукты и орехи. Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и солью. Постепенно подмешать ко взбитым яйцам с начинкой. В смазанную маслом форму выложить получившееся тесто. Выпекать в духовке 1 ч при 160 о С. Затем снизить температуру до 150 ° С и выпекать еще 1,5 ч, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовый пудинг по желанию украсить мастикой или кремом.

Ванильные капкейки «Снеговички»

Ингредиенты:

85 г сливочного масла комнатной температуры

150 г сахара

2 яйца

1/2 ч. л. ванильного экстракта

150 г муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

120 мл молока

Щепотка соли

Для крема:

150 г жирного творога

50 мл жирных сливок

150 г сливочного масла

150 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Масло взбить с сахаром. По одному добавить яйца, ванильный экстракт, половину сухих ингредиентов и молоко. Тщательно перемешать и добавить вторую часть сухих ингредиентов. Разложить тесто по формам и выпекать 20 мин при 180 ° С. Для крема смешать все ингредиенты и взбить миксером до воздушности. Отправить на 20 мин в холодильник и смазать остывшие капкейки. Украсить маршмеллоу, шоколадом и кондитерской посыпкой.

Брауни с лимоном и лаймом

Ингредиенты:

150 г темного шоколада

150 г масла

180 г сахара

3 яйца

120 г муки

1 ст. л. с горкой какао

Цедра и сок 1 маленького лимона

Цедра и сок 1 лайма

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать. Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси. Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 ° С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

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Клюквенный десерт со сливками

Ингредиенты:

500 г клюквы

200 мл сливок для взбивания

2 ст. л. сахарной пудры

3 ст. л. сахара

2 ст. л. клюквенной наливки

Способ приготовления:

Всыпать сахар в сковороду, добавить 1 ст. л. воды и готовить на слабом огне до растворения сахара. Выложить клюкву и влить клюквенную наливку. Увеличить огонь и прогреть, потряхивая сковородку, пока часть ягод не полопается. Выложить и остудить. Сливки взбить с сахарной пудрой. Разложить клюквенную массу по креманкам. Выложить сверху сливки и украсить по вкусу.

Арахисовый козинак

Ингредиенты:

1 ст. очищенного арахиса

1 ст. сахара

1/2 чашки светлого кукурузного сиропа

1/4 ч. л. соли

1/4 ст. воды

30 г размягченного сливочного масла

1 ч. л. соды

1/2 ч. л. экстракта ванили

Способ приготовления:

Противень выстлать фольгой. В сотейнике смешать сахар, соль, воду и сироп. Довести до кипения на среднем огне, после чего добавить орехи. Варить 15 мин, помешивая. Снять загустевшую смесь с огня и сразу же подмешать сливочное масло, соду и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и выложить на фольгу так, чтобы орехи лежали в один слой. Оставить до полного застывания. Готовый козинак поломать на кусочки и хранить в пластиковом контейнере.

Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и клюквой

Ингредиенты:

4 крупных яблока

60 г сахара

1 ч. л. корицы

50 г грецких орехов

100 г смеси сухофруктов

100 г клюквы или других ягод

40 г сливочного масла

200 мл горячей воды

Способ приготовления:

Острым ножом вырезать у яблок сердцевину. Орехи и сухофрукты порубить. Смешать с ягодами. Добавить сахар и корицу. Получившейся смесью наполнить яблоки. Сверху каждого положить кусочек сливочного масла. На дно противня налить горячей воды и выложить яблоки. Запекать 30–45 мин при 180 ° С до мягкости. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

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Полезные веганские конфеты

Ингредиенты:

150 г кураги

150 г изюма

100 г чернослива

1 ст. грецких орехов

2 – 3 дольки лимона

1 ст. л. какао-порошка

1 ст. л. кокосовой стружки

1 ст. л. меда

Способ приготовления:

Сухофрукты, лимон и орехи перемолоть в блендере до пастообразной консистенции. Добавить мед и перемешать. По желанию отложить часть массы и смешать с пюре из отварной свеклы. Сформовать конфеты и обвалять в какао и кокосовой стружке. Отправить в холодильник на 30 мин.

Штоллен с цукатами и фисташками

Ингредиенты:

500 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

250 г творога

125 г размягченного сливочного масла

100 г очищенных рубленых фисташек

150 г цукатов

Цедра 1 лимона и 1 апельсина

1 ч. л. ванильной эссенции

150 г сахара

2 яйца

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Муку просеять с разрыхлителем. Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты. Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто. Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 ° С. Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Остывший кекс хранить в пергаменте.

Имбирное печенье

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сахара

½ ч. л. соды

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. молотой корицы

1 яйцо

100 г сливочного масла

30 мл молока

Способ приготовления:

Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать. Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 ° С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.

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Бисквитный рулет с шоколадным кремом

Ингредиенты:

200 мл молока

210 г сливочного масла

120 г пшеничной муки

40 г картофельного крахмала

1 ч. л. разрыхлителя

290 г сахара

3 яйца

3 желтка

10 г какао-порошка

2 ст. л. коньяка

Щепотка ванильного сахара

Щепотка соли

Способ приготовления:

В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока. Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями. Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 10 – 15 мин при 190 ° С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть. Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения. Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.

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