Что приготовить из индейки на новогодний стол: рецепты от участника «МастерШеф»
Блюда из птицы вполне могут стать коронными на праздничном столе. Особенно если это нежное и сочное мясо индейки. Ароматное от пряных трав, покрытое сладковатой лимонной глазурью, с теплой запеченной тыквой и пикантными вялеными томатами оно раскроет свои вкусовые качества по-новому. Что приготовить из индейки на Новый год, рассказал участник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.
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Грудка индейки с ананасами и грибами
Ингредиенты:
- Филе индейки — 500 г
- Консервированный или свежий ананас — 250 г
- Твердый сыр — 100 г
- Шампиньоны — 75 г
- Луковица — 1 шт
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль
- Перец
- Специи
Приготовление:
- Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3–4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
- Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
- Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 мин. при 180 °С.
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Теплый салат с запеченной тыквой
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 400 г
- Зубчик чеснока — 2 зубчика
- Филе индейки — 1 шт.
- Грецкие орехи — 50 г
- Оливковое масло — 5 ст. л.
- Листья шпината — 1 пучок
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль
- Перец
- Специи
Приготовление:
- Тыкву нарезать крупными кубиками и по желанию натереть приправами. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться на 10 мин. при 180 °С.
- Чеснок пропустить через пресс. Грецкие орехи порубить.
- Филе индейки нарезать кусочками и натереть измельченным чесноком. Посолить, поперчить и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости.
- В салатнике смешать тыкву, филе, грецкие орехи и листья шпината. Для соуса соединить оставшееся масло с лимонным соком и слегка взбить вилкой. Заправить получившийся салат.
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Рулет с вялеными томатами и сыром
Ингредиенты:
- Филе индейки — 1 шт.
- Вяленые томаты — 60 г
- Сыр — 100 г
- Базилик
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Грудку индейки разрезать «книжкой» и отбить в тонкий пласт.
- Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика порубить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать кулинарной нитью.
- Получившийся рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 мин. при 180 °С. Перед подачей снять кулинарную нить и нарезать.
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Пряная буженина из индейки
Ингредиенты:
- Филе индейки — 1 кг
- Молотоя паприка — 1 ч. л.
- Мускатный орех — ½ ч. л.
- Зира — 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль
Приготовление:
- В 500 мл воды растворить 3 ч. л. соли. Залить получившимся рассолом подготовленное мясо индейки. Отправить в холод минимум на 3 ч.
- Зиру растереть в ступке, смешать с паприкой и мускатным орехом. Мед соединить с оливковым маслом.
- За 1 ч. до запекания мясо достать из холодильника. Обильно натереть специями и смазать медово-масляной смесью. Переложить в форму и отправить запекаться на 25 мин. при 200 °С. После чего духовку выключить и оставить индейку еще на 2 ч. По истечению времени мясо достать, остудить и завернуть в фольгу. Хранить в холодильнике.
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Индейка в лимонной глазури
Ингредиенты:
- Индейка — 4,5–5 кг
- Лимон — 3 шт.
- Сухое белое вино — 75 мл
- Жженый сахар — 75 г
- Рубленые свежие травы (шалфей, душица, тимьян) — по 1 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Индейку зачистить и удалить потроха. Слегка отделить кожу и натереть травами.
- С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.
- Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник.
- Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 ч. при 150 °С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.
Приятного аппетита!