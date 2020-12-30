Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов
30.12.2020
Бутерброды — аппетитный и простой в приготовлении вариант праздничной закуски. По традиции в качестве начинки для этого угощения на новогоднем столе хозяйки используют красную икру, шпроты или слабосоленый лосось. Однако если проявить немного фантазии, можно порадовать семью и гостей более оригинальными идеями бутербродов на Новый год-2021. Вдохновляйтесь рецептами от участников «МастерШеф»!
Бутерброды с тунцом и брынзой
Ингредиенты:
- 1 цельнозерновой багет
- 1 банка консервированного тунца
- 100 г брынзы
- зеленый лук или зелень по вкусу
Приготовление:
- Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С.
- С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать.
- Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.
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Бутерброды с инжиром и бальзамическим уксусом
Ингредиенты:
- ½ батона
- 50 г сливочного масла
- 200 г сливочно-творожного сыра
- 250 г свежего инжира
- бальзамический уксус по вкусу
- ягоды клюквы и рубленые орехи для украшения
Приготовление:
- Батон нарезать и слегка подсушить в духовке. Намазать маслом.
- Сверху выложить сливочно-творожный сыр. Инжир тонко нарезать и выложить поверх сыра.
- Получившиеся бутерброды сбрызнуть бальзамическим уксусом, посыпать рублеными орехами и украсить клюквой.
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Бутерброды со свеклой и козьим сыром
Ингредиенты:
- ½ буханки ржаного хлеба
- 300 г отварной или маринованной свеклы
- 400 г козьего сыра
- 3 веточки петрушки
- 3 ст. л. горчицы
Приготовление:
- Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы.
- Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить.
- Выложить на бутерброды свеклу и зелень. Посыпать оставшимся козьим сыром.
Бутерброды с яйцом и красной икрой
Ингредиенты:
- 1 багет
- 3 ст. л. сметаны жирностью 15–20%
- 50 г твердого сыра
- 4 яйца
- лимон и зелень по вкусу
Приготовление:
- Батон нарезать порционными ломтиками. Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами.
- Сыр натереть на мелкой терке. Добавить сметану, соль и тщательно перемешать.
- Получившейся пастой намазать ломтики багета. Сверху выложить зелень, яйцо и красную икру. По желанию сбрызнуть бутерброды лимонным соком.
Бутерброды со свекольной пастой и апельсином
Ингредиенты:
- ½ буханки черного хлеба
- ½ банки консервированной красной фасоли
- 1 небольшая вареная свекла
- ½ луковицы
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. тертого хрена
- ½ ч. л. сока лимона
- 1 апельсин
- 2 веточки рукколы
Приготовление:
- Вареную свеклу очистить и нарезать кусочками.
- Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
- С фасоли слить жидкость, промыть. Выложить в блендер вместе со свеклой и луком. Добавить растительное масло, соевый соус, хрен и сок лимона. Посолить и поперчить. Измельчить до консистенции пюре.
- Получившейся пастой смазать ломтики хлеба. Украсить дольками апельсина и листьями рукколы.
Приятного аппетита!
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