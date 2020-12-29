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Рождественские кексы: рецепты со всего мира

29.12.2020

У большинства людей Рождество ассоциируется со сладостями, так что без традиционного рождественского десерта тут не обойтись. Несмотря на изобилие готовых лакомств в магазинах, рождественские кексы до сих пор готовят во многих семьях вместе с имбирными человечками.  Мы собрали три самые популярные рецепты рождественских кексов, а также рецепт полезного брауни от участника «Зважені та щасливі» Владимира Однорога — об этом читайте дальше в материале.

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Британский рождественский кекс

Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Почему? Дело в том, что некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса — выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно пропитывались. Берут 0,5 стакана алкоголя на 0,5 кг сухофруктов. Потом замешивалось рождественское тесто из яиц, сахара, масла и муки, добавлялась начинка. Такой кекс  выпекался несколько часов при низкой температуре, после чего его покрывали глазурью, украшая орехами и марципаном. Благодаря такой технологии выпекания кекс долгое время не портится. Сейчас же рецепты рождественских кексов упрощены, поэтому требуют меньше времени, но это никак не влияет на их вкус.

Ингредиенты:

  1. изюм — 200 г
  2. жареный арахис — 100 г
  3. цукаты — 500 г
  4. бренди — 4 ч.л.
  5. лимонный сок — 30 мл
  6. сливочное масло — 200 г
  7. коричневый сахар — 200 г
  8. яйца — 4 шт.
  9. мука — 200 г
  10. молотый имбирь — 1 ст.л.
  11. лимонная цедра

Способ приготовления:

  1. Залейте промытый и высушенный изюм бренди, оставьте на полчаса.
  2. В отдельной емкости смешайте жареный арахис, цукаты и лимонный сок.
  3. Возьмите сливочное масло, сахар, яйца, муку и щепотку лимонной цедры, замесите тесто.
  4. После того как масса станет однородной, добавьте в нее изюм, цукаты и молотый имбирь.
  5. Форму покройте бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте кекс в течение часа при температуре 180°С.
  6. После того как кекс приготовится и остынет, посыпьте его орехами  и сахарной пудрой.

И небольшой секрет, если вы хотите, чтобы ваш кекс дольше не черствел и оставался свежим, добавьте в тесто немного меда, джема и патоки, даже если их нет в рецепте: они будут удерживать влагу в кексе.

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Французский рождественский кекс (полено)

Во Франции рождественское полено – это старинный ритуал. Несколько веков назад на Рождества самый старый член семьи помогал самому маленькому выбрать самое большое полено. После они вдвоём трижды обносили вокруг праздничного стола и произносили специальный старинный текст. Затем полено отправлялось в камин, где горело до наступления полночи. Тушить его было нельзя.

Сейчас торты-полена изготавливают из бисквитного теста, пропитанного кремом и свёрнутого в рулет. В итоге срез готового торта напоминает спил древесного ствола, а верх торта смазывают кремом так, чтобы он был похож на кору дерева.

Ингредиенты:

  1. мука — 150 г
  2. яйца — 4 шт.
  3. измельченные орехи — 100 г
  4. сыр Маскарпоне — 250 г
  5. какао — 2 ч.л.
  6. сливки 35% жирности — 125 мл
  7. горький шоколад — 30 г
  8. сахарная пудра — 150 г
  9. сода — 0,5 ч.л.
  10. ликер — 50 мл
  11. ваниль — 1 стручок
  12. белый шоколад

Способ приготовления:

  1. Шоколад растопить на водяной бане. Взбить яйца с сахаром.
  2. В шоколад добавить измельченные орехи, воду и соду.
  3. Муку просеять и вмешать в яично-сахарную смесь. Соединить полученную массу с шоколадом. Тщательно перемешать.
  4. Выложить тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом. Выпекать 12 минут при температуре 180 °С.
  5. После рулет свернуть и выложить на чистый лист, посыпанный сахарной пудрой.
  6. Обрезать края и завернуть рулет в лист, чтобы он пропитался пудрой. Оставив швом вниз на 1 час.
  7. Сливки взбить с Маскарпоне, ликером, какао и ванилью до однородной массы. Часть крема отложить
  8. Рулет развернуть, промазать кремом и свернуть. Сверху промазать кремом и вилкой сделать небольшие разрезы, как имитация коры.
  9. Посыпать пудрой и убрать в холодильник.

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Немецкий рождественский кекс (штоллен)

Штоллен — это широко известная рождественская выпечка в Германии, которая своей формой и белым цветом должна напоминать запеленутого младенца Христа. Такую форму этот кекс сохранил на протяжении многих веков.

Ингредиенты:

  1. Сливочное масла — 350 г
  2. Сахар — 250 г
  3. Яйца — 2 шт.
  4. Творог — 250 г
  5. Ванильный сахар — 1 ст.л.
  6. Цедра и сок 1 лимона
  7. Мука — 600 г
  8. Разрыхлитель для теста — 10 г
  9. Миндаль — 150 г
  10. Цукаты — 150 г
  11. Изюм — 200 г
  12. Ром по вкусу
  13. Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Миндаль и цукаты залить ромом и оставить на 6 часов, а лучше на ночь. Необходимо перемешивать смесь для того, чтобы ром равномерно пропитал каждый кусочек.
  2. Взбейте мягкое масло с сахаром до кремового состояния. Вбейте яйца и продолжайте взбивать. Добавить перетертый творог, ванильный сахар, сок и цедру лимона. Перемешивать до однородности. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
  3. Добавьте в тесто миндаль и цукаты. Все вымесить и дать настояться.
  4. Из теста сформировать овальные батоны. Ладонью сделать в каждом  небольшое углубление.
  5. Тесто выложить на пергамент в противне и выпекать в разогретой духовке около 1 часа.
  6. Пока штоллен еще теплый, смажьте его растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Дать маслу застыть и повторить процедуру еще 2 раза.

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Брауни

рецепт брауни

Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился с читателями рецептом полезного и вкусного брауни.

Ингредиенты:

  1. Черный шоколад 100 г
  2. Цельнозерновая мука 100 г
  3. Яйца 2 шт
  4. Орехи 75 г
  5. Натуральный йогурт 100 г
  6. Мед 60 г
  7. Соль щепотка

Способ приготовления:

  1. Шоколад растопить на водяной бане и перемешать с йогуртом.
  2. Яйца взбить с медом.
  3. Смешать все ингредиенты. Выпекать 2025 мин. при температуре 160° С.

Наслаждайтесь приготовленными кексами. Вкусного и счастливого Рождества!

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