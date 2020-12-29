Рождественские кексы: рецепты со всего мира
У большинства людей Рождество ассоциируется со сладостями, так что без традиционного рождественского десерта тут не обойтись. Несмотря на изобилие готовых лакомств в магазинах, рождественские кексы до сих пор готовят во многих семьях вместе с имбирными человечками. Мы собрали три самые популярные рецепты рождественских кексов, а также рецепт полезного брауни от участника «Зважені та щасливі» Владимира Однорога — об этом читайте дальше в материале.
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Британский рождественский кекс
Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Почему? Дело в том, что некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса — выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно пропитывались. Берут 0,5 стакана алкоголя на 0,5 кг сухофруктов. Потом замешивалось рождественское тесто из яиц, сахара, масла и муки, добавлялась начинка. Такой кекс выпекался несколько часов при низкой температуре, после чего его покрывали глазурью, украшая орехами и марципаном. Благодаря такой технологии выпекания кекс долгое время не портится. Сейчас же рецепты рождественских кексов упрощены, поэтому требуют меньше времени, но это никак не влияет на их вкус.
Ингредиенты:
- изюм — 200 г
- жареный арахис — 100 г
- цукаты — 500 г
- бренди — 4 ч.л.
- лимонный сок — 30 мл
- сливочное масло — 200 г
- коричневый сахар — 200 г
- яйца — 4 шт.
- мука — 200 г
- молотый имбирь — 1 ст.л.
- лимонная цедра
Способ приготовления:
- Залейте промытый и высушенный изюм бренди, оставьте на полчаса.
- В отдельной емкости смешайте жареный арахис, цукаты и лимонный сок.
- Возьмите сливочное масло, сахар, яйца, муку и щепотку лимонной цедры, замесите тесто.
- После того как масса станет однородной, добавьте в нее изюм, цукаты и молотый имбирь.
- Форму покройте бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте кекс в течение часа при температуре 180°С.
- После того как кекс приготовится и остынет, посыпьте его орехами и сахарной пудрой.
И небольшой секрет, если вы хотите, чтобы ваш кекс дольше не черствел и оставался свежим, добавьте в тесто немного меда, джема и патоки, даже если их нет в рецепте: они будут удерживать влагу в кексе.
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Французский рождественский кекс (полено)
Во Франции рождественское полено – это старинный ритуал. Несколько веков назад на Рождества самый старый член семьи помогал самому маленькому выбрать самое большое полено. После они вдвоём трижды обносили вокруг праздничного стола и произносили специальный старинный текст. Затем полено отправлялось в камин, где горело до наступления полночи. Тушить его было нельзя.
Сейчас торты-полена изготавливают из бисквитного теста, пропитанного кремом и свёрнутого в рулет. В итоге срез готового торта напоминает спил древесного ствола, а верх торта смазывают кремом так, чтобы он был похож на кору дерева.
Ингредиенты:
- мука — 150 г
- яйца — 4 шт.
- измельченные орехи — 100 г
- сыр Маскарпоне — 250 г
- какао — 2 ч.л.
- сливки 35% жирности — 125 мл
- горький шоколад — 30 г
- сахарная пудра — 150 г
- сода — 0,5 ч.л.
- ликер — 50 мл
- ваниль — 1 стручок
- белый шоколад
Способ приготовления:
- Шоколад растопить на водяной бане. Взбить яйца с сахаром.
- В шоколад добавить измельченные орехи, воду и соду.
- Муку просеять и вмешать в яично-сахарную смесь. Соединить полученную массу с шоколадом. Тщательно перемешать.
- Выложить тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом. Выпекать 12 минут при температуре 180 °С.
- После рулет свернуть и выложить на чистый лист, посыпанный сахарной пудрой.
- Обрезать края и завернуть рулет в лист, чтобы он пропитался пудрой. Оставив швом вниз на 1 час.
- Сливки взбить с Маскарпоне, ликером, какао и ванилью до однородной массы. Часть крема отложить
- Рулет развернуть, промазать кремом и свернуть. Сверху промазать кремом и вилкой сделать небольшие разрезы, как имитация коры.
- Посыпать пудрой и убрать в холодильник.
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Немецкий рождественский кекс (штоллен)
Штоллен — это широко известная рождественская выпечка в Германии, которая своей формой и белым цветом должна напоминать запеленутого младенца Христа. Такую форму этот кекс сохранил на протяжении многих веков.
Ингредиенты:
- Сливочное масла — 350 г
- Сахар — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Творог — 250 г
- Ванильный сахар — 1 ст.л.
- Цедра и сок 1 лимона
- Мука — 600 г
- Разрыхлитель для теста — 10 г
- Миндаль — 150 г
- Цукаты — 150 г
- Изюм — 200 г
- Ром по вкусу
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Миндаль и цукаты залить ромом и оставить на 6 часов, а лучше на ночь. Необходимо перемешивать смесь для того, чтобы ром равномерно пропитал каждый кусочек.
- Взбейте мягкое масло с сахаром до кремового состояния. Вбейте яйца и продолжайте взбивать. Добавить перетертый творог, ванильный сахар, сок и цедру лимона. Перемешивать до однородности. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
- Добавьте в тесто миндаль и цукаты. Все вымесить и дать настояться.
- Из теста сформировать овальные батоны. Ладонью сделать в каждом небольшое углубление.
- Тесто выложить на пергамент в противне и выпекать в разогретой духовке около 1 часа.
- Пока штоллен еще теплый, смажьте его растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Дать маслу застыть и повторить процедуру еще 2 раза.
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Брауни
Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился с читателями рецептом полезного и вкусного брауни.
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 100 г
- Цельнозерновая мука — 100 г
- Яйца — 2 шт
- Орехи — 75 г
- Натуральный йогурт — 100 г
- Мед — 60 г
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- Шоколад растопить на водяной бане и перемешать с йогуртом.
- Яйца взбить с медом.
- Смешать все ингредиенты. Выпекать 20—25 мин. при температуре 160° С.
Наслаждайтесь приготовленными кексами. Вкусного и счастливого Рождества!