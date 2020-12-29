Рождественские кексы: рецепты со всего мира

У большинства людей Рождество ассоциируется со сладостями, так что без традиционного рождественского десерта тут не обойтись. Несмотря на изобилие готовых лакомств в магазинах, рождественские кексы до сих пор готовят во многих семьях вместе с имбирными человечками. Мы собрали три самые популярные рецепты рождественских кексов, а также рецепт полезного брауни от участника «Зважені та щасливі» Владимира Однорога — об этом читайте дальше в материале.

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Британский рождественский кекс

Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Почему? Дело в том, что некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса — выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно пропитывались. Берут 0,5 стакана алкоголя на 0,5 кг сухофруктов. Потом замешивалось рождественское тесто из яиц, сахара, масла и муки, добавлялась начинка. Такой кекс выпекался несколько часов при низкой температуре, после чего его покрывали глазурью, украшая орехами и марципаном. Благодаря такой технологии выпекания кекс долгое время не портится. Сейчас же рецепты рождественских кексов упрощены, поэтому требуют меньше времени, но это никак не влияет на их вкус.

Ингредиенты:

изюм — 200 г жареный арахис — 100 г цукаты — 500 г бренди — 4 ч.л. лимонный сок — 30 мл сливочное масло — 200 г коричневый сахар — 200 г яйца — 4 шт. мука — 200 г молотый имбирь — 1 ст.л. лимонная цедра

Способ приготовления:

Залейте промытый и высушенный изюм бренди, оставьте на полчаса. В отдельной емкости смешайте жареный арахис, цукаты и лимонный сок. Возьмите сливочное масло, сахар, яйца, муку и щепотку лимонной цедры, замесите тесто. После того как масса станет однородной, добавьте в нее изюм, цукаты и молотый имбирь. Форму покройте бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте кекс в течение часа при температуре 180 °С. После того как кекс приготовится и остынет, посыпьте его орехами и сахарной пудрой.

И небольшой секрет, если вы хотите, чтобы ваш кекс дольше не черствел и оставался свежим, добавьте в тесто немного меда, джема и патоки, даже если их нет в рецепте: они будут удерживать влагу в кексе.

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Французский рождественский кекс (полено)

Во Франции рождественское полено – это старинный ритуал. Несколько веков назад на Рождества самый старый член семьи помогал самому маленькому выбрать самое большое полено. После они вдвоём трижды обносили вокруг праздничного стола и произносили специальный старинный текст. Затем полено отправлялось в камин, где горело до наступления полночи. Тушить его было нельзя.

Сейчас торты-полена изготавливают из бисквитного теста, пропитанного кремом и свёрнутого в рулет. В итоге срез готового торта напоминает спил древесного ствола, а верх торта смазывают кремом так, чтобы он был похож на кору дерева.

Ингредиенты:

мука — 150 г яйца — 4 шт. измельченные орехи — 100 г сыр Маскарпоне — 250 г какао — 2 ч.л. сливки 35% жирности — 125 мл горький шоколад — 30 г сахарная пудра — 150 г сода — 0,5 ч.л. ликер — 50 мл ваниль — 1 стручок белый шоколад

Способ приготовления:

Шоколад растопить на водяной бане. Взбить яйца с сахаром. В шоколад добавить измельченные орехи, воду и соду. Муку просеять и вмешать в яично-сахарную смесь. Соединить полученную массу с шоколадом. Тщательно перемешать. Выложить тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом. Выпекать 12 минут при температуре 180 °С. После рулет свернуть и выложить на чистый лист, посыпанный сахарной пудрой. Обрезать края и завернуть рулет в лист, чтобы он пропитался пудрой. Оставив швом вниз на 1 час. Сливки взбить с Маскарпоне, ликером, какао и ванилью до однородной массы. Часть крема отложить Рулет развернуть, промазать кремом и свернуть. Сверху промазать кремом и вилкой сделать небольшие разрезы, как имитация коры. Посыпать пудрой и убрать в холодильник.

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Немецкий рождественский кекс (штоллен)

Штоллен — это широко известная рождественская выпечка в Германии, которая своей формой и белым цветом должна напоминать запеленутого младенца Христа. Такую форму этот кекс сохранил на протяжении многих веков.

Ингредиенты:

Сливочное масла — 350 г Сахар — 250 г Яйца — 2 шт. Творог — 250 г Ванильный сахар — 1 ст.л. Цедра и сок 1 лимона Мука — 600 г Разрыхлитель для теста — 10 г Миндаль — 150 г Цукаты — 150 г Изюм — 200 г Ром по вкусу Сахарная пудра

Способ приготовления:

Миндаль и цукаты залить ромом и оставить на 6 часов, а лучше на ночь. Необходимо перемешивать смесь для того, чтобы ром равномерно пропитал каждый кусочек. Взбейте мягкое масло с сахаром до кремового состояния. Вбейте яйца и продолжайте взбивать. Добавить перетертый творог, ванильный сахар, сок и цедру лимона. Перемешивать до однородности. Добавить просеянную с разрыхлителем муку. Добавьте в тесто миндаль и цукаты. Все вымесить и дать настояться. Из теста сформировать овальные батоны. Ладонью сделать в каждом небольшое углубление. Тесто выложить на пергамент в противне и выпекать в разогретой духовке около 1 часа. Пока штоллен еще теплый, смажьте его растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Дать маслу застыть и повторить процедуру еще 2 раза.

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Брауни

Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился с читателями рецептом полезного и вкусного брауни.

Ингредиенты:

Черный шоколад — 100 г Цельнозерновая мука — 100 г Яйца — 2 шт Орехи — 75 г Натуральный йогурт — 100 г Мед — 60 г Соль — щепотка

Способ приготовления:

Шоколад растопить на водяной бане и перемешать с йогуртом. Яйца взбить с медом. Смешать все ингредиенты. Выпекать 20 — 25 мин. при температуре 160° С.

Наслаждайтесь приготовленными кексами. Вкусного и счастливого Рождества!

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