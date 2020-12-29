Новый 2021 год уже приближается! Успейте поздравить своих любимых и близких самыми красивыми поздравлениями в стихах. Благодаря нашей подборке поздравлений с Новым годом вы сможете оригинально поздравить своих родных!
Все о праздновании Нового года и Рождества
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
***
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
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Пожелать хочу вам счастья
В этот праздник, в Новый год,
Горы денег, море страсти
И любви круговорот.
Пусть друзья не огорчают,
А коллеги берегут.
Пусть родные вам подарят
Доброту, тепло, уют.
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С Новым годом поздравляю!
Счастья вам, удач желаю.
В кошельках пусть будет густо,
А в сердцах не будет пусто.
Старый год пускай уйдет,
Всё плохое заберет.
Ну а новый год придет
И вам радость принесет!
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***
Итак, друг милый, с Новым годом!
Он на пороге вон… Встречай!
Хотим иль нет его прихода,
А он придет! И не на чай,
С кем ни встречал бы год грядущий,
Ты чокнись мысленно со мной
И выпей эту чарку молча…
За тихий праздник наш с тобой.
***
Когда стрелки в 12 сойдутся,
Новый год повстречает Земля,
Разреши мне тепло улыбнуться,
С Новым годом поздравить Тебя!
***
Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни.
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.
Чтоб вовек не грустилось напрасно
И душевно дружилось с людьми
Пусть он будет счастливым и ясным,
И нам всем улыбается мир!
***
Желаем Вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году Вам будет чудным
даром,
А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом.
***
С Новым годом, праздником зимы
Поздравляю Вас от всей души!
Пускай счастливым будет этот год,
Пускай не будет ни забот и ни хлопот.
Пускай он будет сном нежданным,
Пускай он будет другом званным.
И этот год Вам принесет
Чудесный сок и славный мед.
***
Пусть славным, милым будет год!
Всего пусть в меру принесет,
Пусть в меру радость, в меру грусть…
Мороз и зной, пусть тоже в меру!
И только счастье будет пусть,
Всегда бессменным и безмерным!
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