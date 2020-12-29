Новый 2021 год уже приближается! Успейте поздравить своих любимых и близких самыми красивыми поздравлениями в стихах. Благодаря нашей подборке поздравлений с Новым годом вы сможете оригинально поздравить своих родных!

Все о праздновании Нового года и Рождества

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

***

Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.



Больше по теме: Как провести уходящий 2020 год: советы экстрасенса Ярославы Федоровой

Пожелать хочу вам счастья

В этот праздник, в Новый год,

Горы денег, море страсти

И любви круговорот.

Пусть друзья не огорчают,

А коллеги берегут.

Пусть родные вам подарят

Доброту, тепло, уют.

Больше по теме: Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

С Новым годом поздравляю!

Счастья вам, удач желаю.

В кошельках пусть будет густо,

А в сердцах не будет пусто.

Старый год пускай уйдет,

Всё плохое заберет.

Ну а новый год придет

И вам радость принесет!

Больше по теме: Когда колядуют, посевают, щедруют в 2021 году в Украине

***

Итак, друг милый, с Новым годом!



Он на пороге вон… Встречай!



Хотим иль нет его прихода,



А он придет! И не на чай,



С кем ни встречал бы год грядущий,



Ты чокнись мысленно со мной



И выпей эту чарку молча…

За тихий праздник наш с тобой.

***

Когда стрелки в 12 сойдутся,

Новый год повстречает Земля,

Разреши мне тепло улыбнуться,

С Новым годом поздравить Тебя!

***

Пусть в преддверии Нового года

Новой радостью светятся дни.

И в глазах, словно в пору восхода,

Заревые сияют огни.

Чтоб вовек не грустилось напрасно

И душевно дружилось с людьми

Пусть он будет счастливым и ясным,

И нам всем улыбается мир!

***

Желаем Вам на Новый год всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед и Вам, и Вашим детям.

Пусть радость в будущем году Вам будет чудным

даром,

А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом.

***

С Новым годом, праздником зимы

Поздравляю Вас от всей души!

Пускай счастливым будет этот год,

Пускай не будет ни забот и ни хлопот.

Пускай он будет сном нежданным,

Пускай он будет другом званным.

И этот год Вам принесет

Чудесный сок и славный мед.

***

Пусть славным, милым будет год!

Всего пусть в меру принесет,

Пусть в меру радость, в меру грусть…

Мороз и зной, пусть тоже в меру!

И только счастье будет пусть,

Всегда бессменным и безмерным!

Больше по теме: 15 советов, как не поправиться во время праздников

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ