К чему готовиться 30 декабря? Как правильно провести предпоследний день года? Узнайте в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ на 30 декабря 2020 года.

Овен

Ничто не способно так поднять ваше настроение, как возможность отдохнуть. Пользуйтесь этим шансом и набирайтесь новых сил для грядущих дел.

Телец

Вы отлично справляетесь с испытаниями судьбы. Порой вам кажется, что вы истощены, однако это не так. Вы вызываете огромное уважение у окружающих, когда они видят ваши усердия и старания.

Близнецы

Если прислушаетесь к своему нутру, то оно подскажет, что вам пора выплеснуть плохие мысли. Хватит концентрироваться на проблемах, ведь вы не замечаете положительных моментов.

Рак

Сделайте последний рывок в этом году. Поверьте, вечером ощутите такой закрытый гештальт, от которого захочется сворачивать горы и работать вдвое больше.

Лев

Вы невероятно оптимистичны. Порой этого достаточно, чтобы все сложилось так, как вы мечтали. Направляйте и дальше мысли, чтобы скорее сработала визуализация.

Дева

Сомневаетесь, все ли правильно делаете? Звезды сулят долгие раздумья на одну тему, которые приведут к полному непониманию. Поэтому, чтобы упростить себе жизнь, поговорите с родными. Они помогут.

Весы

Все можно решить, если быть увереннее в себе. Куда подевались те Весы, которые всегда знали, что весь мир у их ног? Скорее возвращайтесь в привычное состояние.

Скорпион

Помогите своему близкому другу. Он крайне обеспокоен и не знает, как быть дальше. А вы единственный, кто способен оказать первую помощь и дать дельный совет.

Стрелец

Самое лучшее завершение этого дня — отдых. Вы много работаете и уделяете времени не себе. А надо бы позаботиться о своем самочувствии и здоровье.

Козерог

Не бойтесь рисковать. Этот год дает последний шанс воплотить в жизнь то, о чем так долго мечтали. Посоветуйтесь со второй половиной и прислушайтесь к ее мнению.

Водолей

Вы привыкли подавлять злость и таить обиду в себе. Однако это точно не поможет вам сохранить благоприятную обстановку в доме. Наоборот, поговорите откровенно о том, что вас обижает и беспокоит.

Рыбы

Вы все чаще задумываетесь о новом этапе жизни, но боитесь, что вас отвергнут. Попробуйте поговорить со второй половиной по душам и более откровенно. Не бойтесь проявлять свои чувства.

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