Церковные праздники в январе 2021: календарь православных праздников по дням
Январь 2021 — первый месяц нового года — богат на церковные праздники. Среди них — Святой вечер, Рождество Христово, день памяти Василия Великого…. Однако помимо больших праздников, весь православный мир ждут не менее важные даты. Какие церковные даты будут отмечать верующие в первый месяц нового года? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в январе 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
Январь — месяц, который порадует нас многими важными датами. Так, 6 января начинается цикл новогодне-рождественских праздников. Первый из них — Сочельник, или Святой вечер, — вечер накануне Рождества. 7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. Это один из самых главных религиозных праздников как у православных христиан, так и католиков. 14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
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Церковные праздники в январе 2021
1 января — праведного Илии Муромца, Печерского.
2 января — праведника Иоанна Кронштадского, чудотворца; преподобного Игнатия, архимандрита Печерского.
3 января — мученицы Иулиании.
4 января — великомученицы Анастасии Узорешительницы.
5 января — священномученика Василия, пресвитера; мучеников Макария и Иоанна.
6 января — Сочельник.
7 января — Рождество Христово.
8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
9 января — апостола Стефана, первомученика и архидиакона.
10 января — мучеников 20000 никомидийских.
11 января — 14000 младенцев, от Ирода убиенных.
12 января — святителя Макария.
13 января — отдание праздника Рождества Христова.
14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого.
15 января — предпразднство Богоявления; преставление Серафима Саровского;
16 января — пророка Малахии.
17 января — собор 70 апостолов.
18 января — навечерие Богоявления, Крещенский сочельник.
19 января — Крещение Господне.
20 января — попразднство Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января — преподобного Григория, чудотворца Печерского.
22 января — святителя Филиппа.
23 января — святителя Феофана Затворника.
24 января — преподобного Феодосия Великого.
25 января — мученицы Татианы.
26 января — мучеников Ермила и Стратоника.
27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
28 января — преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
29 января — блаженного Максима.
30 января — преподобного Антония Великого.
31 января — преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.