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Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год

28.12.2020

Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом праздника. Это слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбой по праву может считаться классикой праздничного меню. В материале найдете рецепт салата «Селедка под шубой» от участника «МастерШеф»-9  Вовы Лялина.

Рецепт салата «Селедка под шубой»

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Ингредиенты:

  • соленая сельдь – 2 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • луковица
  • майонез – 200 мл
  • соль
  • перец

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Приготовление:

  1. Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками.
  2. Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
  3. Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке.
  4. Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом.
  5. Выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом.
  6. Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез.
  7. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.

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Приятного аппетита! 

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