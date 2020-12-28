Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год
28.12.2020
Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом праздника. Это слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбой по праву может считаться классикой праздничного меню. В материале найдете рецепт салата «Селедка под шубой» от участника «МастерШеф»-9 Вовы Лялина.
Рецепт салата «Селедка под шубой»
Ингредиенты:
- соленая сельдь – 2 шт.
- картофель – 3 шт.
- яйцо – 2 шт.
- морковь – 3 шт.
- свекла – 2 шт.
- луковица
- майонез – 200 мл
- соль
- перец
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Приготовление:
- Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками.
- Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
- Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке.
- Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом.
- Выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом.
- Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез.
- Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.
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Приятного аппетита!
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