Лучшие поздравления с Новым годом — поздравления своими словами. Мы собрали самые красивые и оригинальные поздравления с наступающим Новым годом 2021 — короткие, шуточные и искренние пожелания для коллег и коллектива в прозе.

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Поздравления с Новым годом в прозе

Дорогие коллеги, с Новым годом вас! Желаю вам интересных проектов, готовых доверять экспертизе клиентов, сил побольше и чтобы нетворкинг превратился в круг друзей. Пусть все неприятное, что случилось в 2020, поможет стать лучше в 2021 году, а все хорошее повторится, но будет еще более крутым. Пусть вас хантят, а вы будете оставаться тут, потому что тут будет самый быстрый рост, лучший опыт и крутейшие люди вокруг.

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Коллеги! С Новым 2021 годом вас! Пусть в наши двадцатые тоже льется шампанское, ревут вечеринки, совершают великие открытия и носят федоры и маленькие черные платья. Пусть мы не останемся от этих прекрасных вещей в стороне. И пусть все плохое, что было в тех двадцатых, все ужасное, что случилось в 2020, потеряется в прошлом, а самые дорогие люди останутся рядом.

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Коллеги, поздравляю вас с Новым 2021 годом. За то время, что мы работаем вместе, мы стали еще одной семьей, и хотя я люблю вас всем сердцем, желаю, чтобы в будущем году нам всем удавалось уделять больше времени своим любимым и близким людям дома. Чтобы домашние дела делались как-то сами собой, и вечера и выходные были только для радости и правильного отдыха. Желаю нам всем четырехдневной рабочей недели с зарплатой как за семидневную. Но больше всего желаю, чтобы мы и дальше были такими же классными. Спасибо вам за то, какие вы !!!!

Короткие поздравления с Новым годом

С Новым годом! Пусть он подарит много новых возможностей, впечатлений и способности решать проблемы быстро и легко!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы кофе был всегда вкусным и бодрящим, переговоры короткими и по сути, а работа интересной и с перспективами.

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С Новым годом! Пусть он будет годом маленького Йоды, который делает все немного лучше, и чеканных монет, которые получат все, кто того заслуживает.

Поздравления с наступающим Новым годом коллегам

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! С наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в свой год Крыса превратится в смирную компьютерную мышь и будет делать работу за вас! Желаю здоровья и мира в коллективе и семье, и чтобы за работой вы не забывали про себя и находили время на хобби и отдых. С праздником!

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Коллеги, с грядущими праздниками! Желаю, чтобы вы встретили Новый год так, как всегда мечтали, там, где вам хорошо, с теми, кто вас ценит. Возвращайтесь с ворохом историй и впечатлений, чтобы год со старта был лучшим и полным событий. Желаю, чтобы все ваши усилия вылились во что-то замечательное, а все хорошее, что есть в жизни, стало еще лучше.

Поздравления с Новым годом коллективу своими словами

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы все ваши проекты запускались и завершались хорошо, чтобы рутина не заедала, а если вдруг начнет заедать, чтобы рядом был кто-то, с кем ее можно спугнуть внезапным офисным флешмобом, хит-парадом песен Зиброва или глоточком виски, добавленным в чай.

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С Новым годом! Коллеги, поздравляю вас с праздниками, а себя – с тем, что мы работаем вместе. Вы замечательные, я знаю, что могу на вас положиться в чем угодно, и хочу, чтобы вы знали, что и вы можете на меня рассчитывать. Желаю нам с вами отличного 2021, чтобы нам работалось, как Илону Маску, отдыхалось, как в великом Гэтсби, а денег было, как у Ким Кардашьян.

Шуточные поздравления с Новым годом

Здравствуйте, коллеги!

Решительно поздравляю вас с новым годом. Просьба принять к сведению то, что вы замечательные люди и ценные специалисты. Также прошу рассмотреть возможность стать в этом году еще лучше. Будет сложно, но я верю в вас. Мы команда и вместе справимся со всем!

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Заранее спасибо за ваши старания.

P.S. Люблю вас всех. Пусть в новом году повезет переписываться не со штампами, а с людьми. С 2021!

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С Новым годом! В 2021 году желаю, чтобы всего хорошего было вдвойне: зарплаты, корпоративов, хороших людей вокруг, премий и, конечно же, отпуска. Все ответственное пусть будет вдвойне легче и быстрее, а все плохое пусть посмотрит на себя в зеркало, устыдится и немедленно станет хорошим!

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