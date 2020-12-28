Новогодние салаты: топ-10 рецептов
Новый год у многих ассоциируется не только с шампанским, мандаринами и подарками, но и с любимыми праздничными салатами. Ведь когда, если не в ночь с 31 декабря на 1 января, без зазрения совести позволить себе сытный «Оливье», слоеную «Мимозу» и пестрый «Гранатовый браслет»? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» предлагают вспомнить более классические, проверенные временем рецепты и узнать несколько новых.
Салат «Гнездо глухаря»
Ингредиенты:
- 1/2 луковицы
- 2 огурца
- 1 пучок салатных листьев
- 3 вареных яичных белка
- 500 г филе индейки
- 4 картофелины
- 1 пучок укропа
- 3 вареных перепелиных яйца
- подсолнечное масло
- майонез
- сметана
- соль, перец
Способ приготовления:
- Лук мелко порубить. Огурцы нарезать соломкой. Листья салата порвать. Белки яиц натереть на терке.
- Филе индейки отварить до готовности и разобрать на волокна.
- Картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Часть отложить для украшения.
- Все ингредиенты для салата смешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и сметаной по вкусу. Украсить картофелем и рубленым укропом.
Салат «Гранатовый браслет»
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 1 луковица
- 4 картофелины
- 1 свекла
- 50 г грецких орехов
- 1 крупный гранат
- майонез
- соль
Способ приготовления:
- Филе отварить в подсоленной воде до готовности и разобрать на волокна.
- Отдельно отварить картофель и свеклу, а затем натереть овощи на мелкой терке.
- Лук мелко порубить и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистости. Добавить куриное филе и также слегка обжарить.
- Орехи порубить ножом и смешать со свеклой. Гранат почистить и отделить зерна.
- Перед сборкой салата в центр блюда поставить стакан. По кругу, промазывая каждый слой майонезом, выложить тертый картофель, свеклу с орехами, куриное филе с луком. Последний слой – снова свекла с орехами. Также промазать майонезом, а сверху выложить зерна граната. Убрать стакан и отправить салат в холодильник на
1–2 ч.
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Салат с авокадо и лососем
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги
- ½ стакана риса
- 1 авокадо
- 100 г сливочного сыра (например, «Филадельфия»)
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2–3 веточки укропа
- соль, перец
Способ приготовления:
- Рис отварить до готовности и остудить.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками и сбрызнуть соком лимона. Такими же кубиками нарезать филе семги.
- Для соуса укроп мелко порубить и соединить со сливочным сыром. Добавить соль, перец и перемешать.
- Собираем салат, выкладывая слоями: семга, рис, авокадо, соус, семга. Верхушку салата присыпать тертым твердым сыром и украсить по вкусу.
Салат «Принцесса»
Ингредиенты:
- 1 банка натуральной консервы лосося
- ½ банки консервированной кукурузы
- 1 луковица
- 5 яиц
- 150 г твердого сыра
- 2 яблока
- 2 ст. л. сока лимона
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
- Консервированный лосось открыть и слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой.
- Яйца сварить вкрутую. Слегка остудить, очистить и отделить желтки от белков. Желтки размять вилкой, белки натереть на терке. Также натереть на терке сыр.
- Лук мелко порубить. Яблоки очистить от кожуры, натереть на терке и сбрызнуть лимонным соком.
- Собираем салат. Выкладываем слоями: лосось, лук, желтки, майонез, яблоки, сыр, майонез, кукуруза, яичные белки, майонез.
- Готовый салат украсить слабосоленой форелью, зеленью и майонезом.
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Вегетарианский салат с рукколой и фруктами
Ингредиенты:
- 1 пучок рукколы
- 300 г красного винограда
- 3 мандарина
- 1 гранат
- 100 г грецких орехов
- 2 ст. л. красного винного уксуса
- 2 ч. л. горчицы
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Рукколу разобрать на листья.
- Виноград нарезать на половинки. Мандарины очистить от кожуры, удалить жесткие волокна и разобрать на дольки. Разрезать вдоль тонкими пластинами.
- Гранат очистить от кожуры, зерна отделить. Грецкие орехи крупно нарезать.
- Для заправки соединить винный уксус, горчицу, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать.
- Смешать все ингредиенты для салата и заправить.
Салат со свеклой и куриной печенью
Ингредиенты:
- 400 г куриной печени
- 3–4 яйца
- 3 соленых огурца
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 1 луковица
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь отварить до готовности, очистить, а затем натереть на крупной терке. Отдельно отварить вкрутую яйца и также натереть.
- Печень отварить до готовности и нарезать соломкой.
- Лук нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать соломкой.
- Собрать салат. Выложить ингредиенты слоями, каждый промазывая майонезом, в таком порядке: печень, половина свеклы, лук, морковь, огурцы, яйца, вторая половина свеклы. По желанию украсить тертым сыром, укропом и гранатом.
Салат с крабовыми палочками и сухариками
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г крабовых палочек
- 3 помидора
- 200 г твердого сыра
- 2–3 ломтика батона
- 2 зубчика чеснока
- растительное масло
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
- Банку с кукурузой открыть и слить воду.
- Помидоры нарезать кубиками и смешать с мелко рубленым чесноком.
- Крабовые палочки нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Хлеб также нарезать кубиками, слегка смазать растительным маслом и подсушить в духовке.
- Собрать салат в порционных емкостях. Выложить слоями: помидоры, майонез, кукуруза, крабовые палочки, майонез, сыр, сухарики.
Салат «Мимоза»
Ингредиенты:
- 1 банка сардин в масле
- 1 луковица
- 5 яиц
- ½ стакана корейской моркови
- майонез
Способ приготовления:
- Сардины достать из банки и слить масло. Рыбу размять вилкой.
- Лук мелко порубить. Корейскую морковь нарезать. Яйца отварить вкрутую и отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки – на мелкой.
- Выложить салат слоями в таком порядке: сардины, лук, белки, майонез, корейская морковь, майонез. Верх присыпать белком и украсить красной икрой с зеленью.
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Салат «Винегрет»
Ингредиенты:
- 3 свеклы
- 5 картофелин
- 4 моркови
- 1 луковица
- 4 соленых огурца
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Очистить и нарезать кубиками.
- Лук мелко порубить. Огурцы нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом по вкусу.
Салат «Нисуаз»
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 1 банка тунца в собственном соку
- 300 г краснокочанной капусты
- 10 помидоров черри
- 3 яйца
- 1 луковица
- 3 пера зеленого лука
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Консервированный тунец открыть и слить жидкость. Размять вилкой.
- Листья салата порвать. Капусту нашинковать. Помидоры черри разрезать на половинки. Лук мелко порубить.
- Яйца отварить и крупно нарезать.
- Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
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