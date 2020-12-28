Совсем скоро наступит, пожалуй, самый долгожданный праздник — Новый год. А чтобы его встреча прошла наилучшим образом, предлагаем ознакомиться с конкурсами на Новый год 2021. И пускай эта ночь будет веселой и счастливой, а наступающий год принесет нам всем много радости, здоровья, счастья, свободы и окончание карантина. Подробнее читайте в материале.

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Конкурсы на Новый год 2021 для взрослых

«Портрет Белого Бычка»

Реквизит: пластилин, большие одноразовые тарелки, платки для завязывания глаз.

Гостей можно поделить на 2―3 команды по 2 человека или по одному ― все зависит от количества людей. Конкурсантам выдают уже мягкий пластилин и тарелки. Задача ― с завязанными глазами вылепить портрет Белого Быка. Победителя выбирают голосованием.

«Брюхо Быка»

Реквизит: широкие рубашки, пояса, разные тряпки для набивания брюха.

Участников делят на 2 команды по несколько человек. На конкурсантов надевают широкие рубашки, подпоясывают их, завязывая на бантик, слегка приподнимают ткань для вместительности и набивают разными вещами. Под веселую музыку («Макарена», «Ламбада» и прочее) участники должны постараться развязать друг у друга пояса и «выпотрошить» брюхо Быка.

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«Лучший символ нового года»

Реквизит: много деталей костюмов для Бычка.

Гостей можно поделить на команды или просто пригласить 3―4 человека. На первом этапе участники должны из мешка, в котором лежат составляющие костюма Белого Быка, не глядя по очереди выбрать себе несколько деталей и надеть на себя. После чего каждый участник должен придумать автобиографию Быка, обязательно комментируя те части костюма, которые он вытащил из мешка.

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«Лучший тост»

Реквизит: ручка, листы бумаги.

Гостей нужно поделить на 2 команды, и каждая из них должна придумать хвалебный тост для символа года Быка.

«Добудь еду»

Реквизит: запутанная веревка, чаша с конфетками, три стула.

Ведущий обматывает стулья веревкой, можно аккуратно, а можно чуть более спутанным способом, главное ― оставить зазоры для рук. Между стульями ставится чаша с конфетами. Гостей нужно поделить на несколько команд. От каждой приглашается по одному человеку, который должен, не дотрагиваясь веревки руками, достать как можно больше конфет. Если человек дотрагивается, конфета возвращается назад.

«Съешь, Бычок, сосиски»

Реквизит: 3―4 сосиски на одного участника, одноразовые тарелки каждому, соус.

Сосиски выкладывают на одноразовую тарелку перед каждым участником. Человек без рук должен на скорость (пока звучит музыка) как можно быстрее скушать содержимое тарелки, обмакнув каждую сосиску в соус.

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Конкурсы на Новый год 2021 для детей и семьи

«Часы 12 бьют»

Реквизит: листы бумаги, ручка или карандаш.

Каждому желающему выдается лист бумаги и ручка. Задание: в течение 12 секунд нарисовать как можно больше символов Нового года: елка, подарок и прочее. Побеждает тот, кто нарисовал наибольшее количество праздничных атрибутов.

«Правда? Нет, вранье!»

Для этого конкурса реквизит не нужен. Ведущий задает различные вопросы, которые касаются темы Нового года. Например: «Что мы наряжаем перед Новым годом?», «Что запускают в небо, празднуя Новый год?» и т. п. Гости должны отвечать, но только их ответы должны быть неправильными. Тот, кто в итоге даст больше всего правдивых ответов, должен выполнить одно желание гостей.

«Любимое число»

Реквизит: листы бумаги, ручка или карандаш.

Каждый из гостей на листике пишет свое любимое число или ту цифру, которая пришла на ум. Затем ведущий начинает задавать вопросы по очереди каждому, ответом на который будет число, написанное на листе. Отвечать на вопрос гость должен, поднимая лист и громко называя написанное на нем число. Примеры вопросов: «Сколько вам лет?», «Сколько раз в день вы кушаете?», «Сколько у вас пальцев на левой ноге?», «Сколько вы весите?», «Сколько литров воды можете выпить?» и т. п.

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