Близится к концу 2020 год. Каждый знак зодиака старается привнести в жизнь как можно больше хорошего. Астрологический прогноз поможет вам в этом. Читайте гороскоп на 29 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Начинайте утро с приятной рождественской музыки. Вы уже с головой в предновогодних хлопотах. Поэтому научитесь заряжать себя приятными музыкальными сопровождениями и давать полчаса на отдых.

Телец

Отличный день, чтобы поставить точку в делах 2020 года. Вы много усилий приложили, чтобы добиться желаемого результата. Теперь время для родных и близких. Они так скучают по вашему смеху и веселым историям.

Близнецы

Не опускайте рук, даже если покажется, что у вас не получается. Поверьте, это лишь попытка, за которой последует успешный старт в новую жизнь.

Рак

Быть уверенным в себе — обязательная миссия Раков на этот день. Если оппонент почувствует ваши слабости, вам не победить в спорте или переговорах.

Лев

Краткость — сестра таланта. Постарайтесь меньше говорить, а больше делать. Много времени тратите на демагогию, которая не стоит ваших сил. Направляйте энергию в дело.

Дева

У вас близится новая жизнь. Вероятно, что ваша вторая половина или близкий человек сообщит о чем-то приятном и неожиданном. Будьте готовы!

Весы

Вы находитесь в состоянии, когда хочется укутаться в одеяло и ни с кем не вести бесед. Однако ваши друзья понимают, что вы нуждаетесь в их помощи. Не отвергайте тех, кто готов ради вас на все.

Скорпион

Вы переполнены негативом. До конца года вам точно необходимо выплеснуть все плохое, а внутренний мир наполнить положительными качествами. Работайте над этим.

Стрелец

Не упустите шанс получить финансовую прибыль. Но все получится только в том случае, если научитесь быть хитрее и быстрее своих коллег.

Козерог

Козероги находятся на раздорожье. Вы спешите принять решение до конца этого года. Однако дело не терпит спешки. Попробуйте более взвешенно обдумывать такие вопросы.

Водолей

Вам незачем переживать о своем будущем. В ближайшие дни все обернется так, что вы станете одним из самых счастливых людей. Даже не верится, что такие чудеса случаются в жизни.

Рыбы

У вас новый этап, когда вы впервые почувствуете такое окрыление. Кажется, что всем телом и душой вы готовы отдаваться любимому делу или второй половине. Прекрасное чувство, чтобы подумать о серьезных планах.

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