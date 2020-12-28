Праздник приближается, и все больше людей задается вопросом, где встречать Новый год 2021. Традиционно мы проводим зимние каникулы дома в кругу семьи. Некоторые захотят отправиться на новогодние праздники в небольшое путешествие по Украине. Однако стоит помнить о ситуации с коронавирусом и о том, что, возможно, нас ждет полный локдаун. Но, тем не менее, редакция stb.ua подобрала несколько красивых и незабываемых мест, куда можно поехать на Новый год 2021.

Новый год 2021 в Киеве

По традиции каждый новый год столица встречает в определенном стиле. В этот раз тематика декораций на Софийской площади — Сказочный лес. Главная елка страны в этом году будет расположена не у Софии Киевской, а по центру Софийской площади. 31-метровую красавицу украсят 1500 игрушками, из них 800 – сказочные герои, и более 10 км гирлянд. Украшения на елке будут иметь вид и форму жителей Сказочного леса.

Фудкорты, как и в прошлом году, будут в ярмарочных домиках. Однако, учитывая ситуацию с коронавирусом, только в середине декабря примут окончательное решение по их работе. Также еще не утвердили меню готовых блюд, которые можно будет попробовать во время праздников.

Новый год 2021 в Харькове

Бывшая столица Украины также готовится к масштабному празднованию Нового года 2021. На главной площади города традиционно зажгут главную елку. Рядом откроется большой каток и новогодняя ярмарка со множеством сувениров. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, пока что городские власти планируют мероприятия. Однако в любой момент все может измениться.

Новый год 2021 в Одессе

Если же вам хочется быть поближе к морю, рекомендуем посетить Одессу. На главных улицах – Дерибасовской, Преображенской, Успенской, Пушкинской, Греческой площади и Приморском бульваре в преддверии праздника вас встретит сказочная иллюминация и веселое настроение. В самом центре города гостей и жителей Одессы ждет новогодняя ярмарка с множеством сувениров и подарков. И, конечно же, без юмора в Одессе ‒ никуда. Проведите незабываемый праздник в одном из самых позитивных городов страны. Однако не забывайте о социальной дистанции и помните о простых мерах собственной безопасности: масках, антисептике и перчатках.

Новый год 2021 во Львове

Одним из самых популярных городов, где украинцы мечтают встретить Новый год и Рождество, является Львов. Этот город прекрасен в любое время года, но зимой ‒ особенно. Центральные улицы перенесут вас в былые времена, на площадях Рынок и Свободы разыграется настоящая зимняя сказка: вертепы, колядники, изысканные пани и паны, одетые в костюмы эпохи XIX века.

Новый год 2021 в Карпатах

Если вы любите активный зимний отдых, то отправляйтесь встречать Новый год на горнолыжный курорт. Там вы найдете для себя очень много захватывающих занятий: катание на лыжах, сноуборде или коньках, игра в хоккей, прогулки по зимнему лесу. Невероятная природа составит достойную конкуренцию праздничным огням большого города, еще и зарядит вас энергией до конца зимы!

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Новый год 2021 в Черновцах

Черновцы — один из самых романтичных городов с европейской атмосферой в Украине, недаром его называют еще «маленьким Парижем». Отправляйтесь туда с любимым человеком на новогодние каникулы, чтобы побродить по узким улочкам и насладиться архитектурой ХІХ — начала ХХ в., вдыхая ароматы кофе и глинтвейна. Обязательно посетите такие достопримечательности: резиденцию православных митрополитов Буковины и Далмации, музыкально-драматический театр, городскую ратушу, дом-корабль, кафедральный собор Святого Духа. Интересно, что каждый день с ратуши ровно в полдень трубач в народном костюме играет «Маричку». К праздникам на Соборной площади будет установлена главная елка города и разместится новогодне-рождественская ярмарка с угощениями и сувенирами.

Новый год 2021 в Каменце-Подольском

Путешествие в этот город на Новый год окунет вас в атмосферу волшебного средневековья. Вам непременно стоит посетить главную достопримечательность — Каменец-Подольскую крепость. А сквер «Лебединое озеро» по праву считается самым романтичным местом в городе, откуда открывается невероятная панорама на каньон. Также воспользуйтесь случаем и съездите на экскурсию в Хотинскую крепость и Меджибожский замок, которые расположены недалеко от Каменца-Подольского. Кроме того, здесь вы сможете совершить полет на воздушном шаре и насладиться с высоты прекрасными зимними пейзажами и архитектурой города.

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