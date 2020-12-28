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Десерты на Новый год: топ-10 рецептов

28.12.2020

Пряные, ароматные, с клюквенной кислинкой, пикантными ромовыми нотками и хрустящими орешками – именно такие новогодние десерты хочется видеть на праздничном столе. Какими сладкими лакомствами удивить взрослых гостей и порадовать маленьких сладкоежек? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделились своими лучшими идеями десертов на Новый год 2021

Английский пудинг из сухофруктов

новогодние десерты - фото

Ингредиенты:

  • 700 г сухофруктов
  • 350 г изюма, клюквы, смородины и/или вишни
  • 220 г сливочного масла
  • 110 г орехов
  • 110 г коричневого сахара
  • 110 г сахара
  • 3 яйца
  • 2 ст. муки
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 3 ст. л. коньяка или рома
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Ягоды разрезать на половинки и смешать с сахаром. С цитрусовых снять цедру, натереть и отжать сок. Сухофрукты и орехи мелко порубить или слегка измельчить в блендере.
  2. Яйца с маслом взбить в пену. Добавить цедру цитрусовых, сок апельсина, алкоголь, ягоды, сухофрукты и орехи. Перемешать.
  3. Муку просеять с разрыхлителем и солью. Постепенно подмешать ко взбитым яйцам с начинкой.
  4. В смазанную маслом форму выложить получившееся тесто. Выпекать в духовке 1 ч при 160 оС. Затем снизить температуру до 150 °С и выпекать еще 1,5 ч, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовый пудинг по желанию украсить мастикой или кремом.

Ванильные капкейки «Снеговички»

новогодние десерты рецепты - фото

Ингредиенты:

  • 85 г сливочного масла комнатной температуры
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 150 г муки
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 120 мл молока
  • Щепотка соли

Для крема:

  • 150 г жирного творога
  • 50 мл жирных сливок
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Масло взбить с сахаром.
  2. По одному добавить яйца, ванильный экстракт, половину сухих ингредиентов и молоко. Тщательно перемешать и добавить вторую часть сухих ингредиентов.
  3. Разложить тесто по формам и выпекать 20 мин при 180 °С.
  4. Для крема смешать все ингредиенты и взбить миксером до воздушности. Отправить на 20 мин в холодильник и смазать остывшие капкейки. Украсить маршмеллоу, шоколадом и кондитерской посыпкой.

Брауни с лимоном и лаймом

десерты на новый год

Ингредиенты:

  • 150 г темного шоколада
  • 150 г масла
  • 180 г сахара
  • 3 яйца
  • 120 г муки
  • 1 ст. л. с горкой какао
  • Цедра и сок 1 маленького лимона
  • Цедра и сок 1 лайма
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.
  2. Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.
  3. Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

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Клюквенный десерт со сливками

новогодние десерты 2018 - фото

Ингредиенты:

  • 500 г клюквы
  • 200 мл сливок для взбивания
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. клюквенной наливки

Способ приготовления:

  1. Всыпать сахар в сковороду, добавить  1 ст. л. воды и готовить на слабом огне до растворения сахара. Выложить клюкву и влить клюквенную наливку. Увеличить огонь и прогреть, потряхивая сковородку, пока часть ягод не полопается. Выложить и остудить.
  2. Сливки взбить с сахарной пудрой. Разложить клюквенную массу по креманкам. Выложить сверху сливки и украсить по вкусу.

Арахисовый козинак

Десерты на новый год: топ-10 рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 1 ст. очищенного арахиса
  • 1 ст. сахара
  • 1/2 чашки светлого кукурузного сиропа
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ст. воды
  • 30 г размягченного сливочного масла
  • 1 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. экстракта ванили

Способ приготовления:

  1. Противень выстлать фольгой. В сотейнике смешать сахар, соль, воду и сироп. Довести до кипения на среднем огне, после чего добавить орехи. Варить 15 мин, помешивая.
  2. Снять загустевшую смесь с огня и сразу же подмешать сливочное масло, соду и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и выложить на фольгу так, чтобы орехи лежали в один слой. Оставить до полного застывания. Готовый козинак поломать на кусочки и хранить в пластиковом контейнере.

Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и клюквой

Новогодние десерты: рецепты - фото

Ингредиенты:

  • 4 крупных яблока
  • 60 г сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 50 г грецких орехов
  • 100 г смеси сухофруктов
  • 100 г клюквы или других ягод
  • 40 г сливочного масла
  • 200 мл горячей воды

Способ приготовления:

  1. Острым ножом вырезать у яблок сердцевину.
  2. Орехи и сухофрукты порубить. Смешать с ягодами. Добавить сахар и корицу. Получившейся смесью наполнить яблоки. Сверху каждого положить кусочек сливочного масла.
  3. На дно противня налить горячей воды и выложить яблоки. Запекать 30–45 мин при 180 °С до мягкости. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

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Полезные веганские конфеты

Homemade vegan chocolate candies with dried raspberry, grated coconut, nuts, cocoa on a wooden board made of olive tree and dark stone background. Fir branches on the back. Selective focus, copyspace

Ингредиенты:

  • 150 г кураги
  • 150 г изюма
  • 100 г чернослива
  • 1 ст. грецких орехов
  • 23 дольки  лимона
  • 1 ст. л. какао-порошка
  • 1 ст. л. кокосовой стружки
  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты, лимон и орехи перемолоть в блендере до пастообразной консистенции. Добавить мед и перемешать. По желанию отложить часть массы и смешать с пюре из отварной свеклы.
  2. Сформовать конфеты и обвалять в какао и кокосовой стружке. Отправить в холодильник на 30 мин.

Штоллен с цукатами и фисташками

cheese Stollen with dried fruit and pistachios

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 250 г творога
  • 125 г размягченного сливочного масла
  • 100 г очищенных рубленых фисташек
  • 150 г цукатов
  • Цедра 1 лимона и 1 апельсина
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Муку просеять с разрыхлителем.
  2. Смешать творог, масло, яйца, ванильную эссенцию, цедру, фисташки и цукаты. Порциями всыпать муку и замесить крутое тесто.
  3. Сформовать штоллен и отправить выпекаться на 1 ч при 200 °С. Достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Остывший кекс хранить в пергаменте.

Имбирное печенье

Christmas cookies

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 100 г сахара
  • ½ ч. л. соды
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла
  • 30 мл молока

Способ приготовления:

  1. Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать.
  2. Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин.
  3. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 °С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.

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Бисквитный рулет с шоколадным кремом

Chocolate yule log cake

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 210 г сливочного масла
  • 120 г пшеничной муки
  • 40 г картофельного крахмала
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 290 г сахара
  • 3 яйца
  • 3 желтка
  • 10 г какао-порошка
  • 2 ст. л. коньяка
  • Щепотка ванильного сахара
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока.
  2. Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями.
  3. Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 1015 мин при 190 °С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть.
  4. Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения.
  5. Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.

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