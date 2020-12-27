Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Как лучше провести праздники, и что вас ждет после Нового года? Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кто может спокойно отдохнуть и расслабиться? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

В целом Овнов ждет очень удачная неделя. Вы проведете новогодние праздники в веселой атмосфере, с друзьями и близкими людьми. Для одиноких представителей знака жизнь может круто измениться как раз в новогоднюю ночь! А вот последний день недели будет сложным. Возможны конфликты и ссоры с родными.

Гороскоп на неделю — Телец

Последняя неделя года будет для вас весьма удачной. Вы сможете решить все конфликты, которые мучали вас на протяжении последнего года. Звезды советуют в новогоднюю ночь пригласить всех близких друзей и родных. Только в теплой обстановке вы сможете полностью расслабиться и насладиться праздником. А вот начало нового года подарит много сюрпризов и интересных предложений. Не стоит отказываться от них.

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Гороскоп на неделю — Близнецы

Конец года будет для вас настоящим праздником. Вы наконец-то закончите все свои рабочие дела и сможете отдохнуть по полной. Звезды рекомендуют встречать праздник в шумной компании. Однако помните, что после ночи наступает утро, поэтому следите за своим поведением, чтобы потом вам не было стыдно. А вот начиная с нового года вы сможете со всей серьезностью взяться за реализацию всех своих планов.

Гороскоп на неделю — Рак

Последнюю неделю года стоит посвятить размышлениям о своей жизни. Если вы хотели изменить свой имидж, самое время. Также звезды рекомендуют распрощаться с ненужными людьми. Не волнуйтесь, практически 1 января вы познакомитесь с новыми интересными личностями. Однако не стоит всех сразу же пускать в свою жизнь. Сначала узнайте получше своих знакомых.

Гороскоп на неделю — Лев

Первая половина недели будет для вас очень удачной. Вы сможете расслабиться и отдохнуть. А вот с первых дней нового года вам предстоит хорошенько потрудиться. Однако не волнуйтесь, у вас получится все. Вы с легкостью реализуете все задуманное. К тому же ваши идеи оценит начальство. И, возможно, появится шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Гороскоп на неделю — Дева

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье, чтобы Новый год провести весело, а не в кровати. Также звезды предупреждают: у вас есть недруги, которые изрядно пытаются испортить вам жизнь. Вам стоит быть смелее и предпринять решительные шаги. Не бойтесь себя защищать. Кроме вас этого никто не сделает.

Гороскоп на неделю — Весы

Благодаря личной инициативе и деловой активности вы сможете успешно решить все финансовые вопросы, а в начале января упрочить материальное положение. Звезды советуют отложить немного на черный день, а остальное можно потратить на удовольствие. К слову, эти дни благоприятны для небольшого путешествия. Проведите время с близкими.

Гороскоп на неделю — Скорпион

В начале недели к вам могут обратиться за помощью. Если у вас есть такая возможность — помогите. В отношениях с любимым человеком пока все хорошо. Однако вам стоит обсудить все волнующие вопросы, не переносите конфликты в новый год. А вот первые числа января порадуют вас сюрпризами и подарками судьбы.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Очень динамичная неделя. В понедельник-вторник у вас все будет гореть в руках. Вы с легкостью закроете все вопросы. А вот во время праздников вас ждет настоящее веселье. Однако в случае возникновения конфликтов не стоит их поддерживать. Постарайтесь решить все мирным путем. Иначе неприятности могут затянуться.

Гороскоп на неделю — Козерог

В конце декабря не стоит заключать договоров и даже устных соглашений: скорее всего, они не оправдают ваших ожиданий, более того, могут привести к серьезным проблемам уже в новом году. Если есть возможность, перенесите все на начало января. Праздники звезды рекомендуют провести с родными. Только не стоит тратить все свои сбережения на подарки.

Гороскоп на неделю — Водолей

Грядущая неделя принесет вам много сюрпризов. На работе есть шанс получить повышение. Вторая половинка порадует приятным сюрпризом и неожиданными признаниями. Праздники проведите спокойно. Не стоит устраивать грандиозных гуляний. Следите за здоровьем и не злоупотребляйте алкоголем. 3 января велик риск получить бытовую травму.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Окончание 2020 года сложится вполне благополучно: ваши таланты, а также былые заслуги оценят по достоинству. Праздники лучше провести в веселой компании. Не стоит проводить все дни у плиты. Вы же не поесть хотите, правда? А вот после Нового года вас ждут одни сюрпризы. Приготовьтесь получать подарки.

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