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Финальный выпуск «Холостячка. Жизнь после проекта» стал лучшей программой пятницы

26.12.2020

Вчера, 25 декабря, в эфире СТБ завершился первый сезон лучшего романтического реалити 2020 года «Холостячка». В финальном выпуске «Холостячка. Жизнь после проекта» многомиллионная аудитория снова встретилась со всеми участниками и узнала, как сложилась их жизнь после шоу.

Григорий Решетник

Главная интрига вечера – остались ли вместе первая украинская Холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт – наконец-то была раскрыта. Мишина стала Сашина! В студии программы пара призналась, что сразу после финала они стали жить вместе и уже строят планы на будущее.

Решетник и Мишина

По результатам телесмотрения, выпуск «Холостячка. Жизнь после проекта» стал лидером слота и лучшей программой пятницы. Около 5 млн* зрителей следили за финальным выпуском сезона. По коммерческой аудитории 18-54, города 50+ общая доля выпуска составила 17,8, а на пиковом моменте признания пары достигла 25,3.

СТБ уже традиционно стал лидером пятницы среди украинских телеканалов (доля 11,1 по коммерческой аудитории 18-54, 50+), а выпуск программы «Вікна-новини» в 22:00 вошел в ТОП-3 лучших программ дня (доля 16, аудитория 18-54, 50+).

 *аудитория 4+, вся Україна

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