Грядут новогодние праздники, и каждому интересно знать, сколько же мы будем отдыхать в столь волшебное и сказочное время. Выходные на Новый год, конечно же, будут, а вот когда именно можно смело гулять, наслаждаться весельем и праздничным застольем — узнайте в нашем материале. Сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество 2021 года — читайте!

Новогодние праздники уже на носу. Первый снег увидели, остается узнать, когда и сколько будем отдыхать. Прежде чем подойти к главному, хотим предостеречь каждого от посещения многолюдных мест. Постарайтесь провести эти сказочные дни в семейном кругу в уютной домашней атмосфере.

Выходные на Новый год и Рождество 2021

В 2021 году 1 января приходится на пятницу. А это значит, что с 1 по 3 число мы смело можем отдыхать и доедать оливье. Ведь после пятницы следуют привычные для нас выходные суббота и воскресенье.

Рождество Христово (7 января) в 2021 году выпадает на четверг. А следовательно, это также выходной день. Правительство Украины пошло нам навстречу и для удобства и возможности большего времени провести с родными установило и пятницу (8 января) выходным. Поэтому с 7 по 10 января украинцы будут отдыхать целых 4 дня.

Стоит отметить, что рабочую пятницу перенесли на 16 января — субботу.

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Сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество 2021?

В общей сумме новогодние и рождественские выходные составляют аж 7 дней!

С 1 по 3 января и с 7 по 10 января.

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