В предновогодний период хочется оказаться в атмосфере сказки. Самые легендарные зимние фильмы известны каждому. А вот что посмотреть детям? Какие новогодние мультики станут впечатляющими для ребенка? Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась своей подборкой лучших новогодних мультиков. Подробнее читайте в материале.

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Лучшие новогодние мультики

Гринч

Анимационный фильм, созданный по мотивам книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Мрачный зеленый Грин не умеет радоваться, а Рождество и вовсе ненавидит. Поэтому решает навсегда украсть праздник у людей.

Нико: путь к звёздам

Оленёнок Нико растет без отца. Но его мама рассказала о том, что его отец — один из тех оленей, которые перевозят в санях Санта-Клауса по небу и развозят детям подарки. Нико берется за поиски и отправляется в путь, но не один.

Эллиот

Малыш Элиот мечтает попасть в состав тех оленей, которые развозят подарки вместе и Сантой. И появляется такая возможность, когда перед Рождеством один из оленей упряжки решает пойти на отдых Удастся ли Элиоту воплотить свою мечту?

Хранители снов

Анимационный фильм по книге Уильяма Джойса режиссера Питера Рэмси. Несколько героев детства — Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек являются Хранителями снов, защищая детей, их мечты и надежды. Неожиданно против хранителей выступает злой дух Кромешник, который хочет украсть очень важную вещь — детские мечты — и заменить их своими кошмарам.

Снежная королева 3. Огонь и лёд

Третья часть анимационной франшизы «Снежная Королева», где главными героями выступают любимые Кай и Герда. Но в этой истории двое ссорятся из-за легенды, которую слышат от Ролана.

Рождественская история

Очень поучительная и захватывающая история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, ненавидящем радость и праздники. Но в течение трех ночей он меняется на всю оставшуюся жизнь, вель к нему приходят три призрака.

Полярный экспресс

Мальчик Стивен не теряет веру в то, что Санта существует. И это вопреки тому, что он многое узнал о Северном полюсе. В Рождественскую ночь Стивен прислушивается к каждому шороху и звуку, а за окном и вовсе замечает Полярный экспресс, в который запрыгивает в последний момент.

Секретная служба Санта-Клауса

Волшебный мультик о Рождественской ночи, когда необходимо успеть поздравить всех детей. А по силам это только Санте. Какие приключения встретятся на пути? Справятся ли эльфы с навигаторами? И неужели наступит тот день, когда кто-то останется без подарка?

Спасти Санту

Скромный, веселый и слегка несерьёзный эльф по имени Бернард, считает что он единственный кто может остановить вторжение на Северный полюс и спасти Санту, он использует волшебные сани Санты что бы переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

Холодное сердце

В королевстве Эрендел молодая принцесса Эльза не может научиться пользоваться своей силой. Управлять льдом и снегом не так легко, поэтому девушка морозит и заснеживает все, что попадается ей подруку. Чем закончится история Эльзы? И никто ли не пострадает от неумелости принцессы?

Марина Боржемская добавила, что они с детьми каждый год пересматривают новогодние фильмы, которые уже успели покорить весь мир. Среди них:

Один дома

Малыш на прогулке

Чарли и шоколадная фабрика

Бетховен

Хроники Нарнии

Золотой компас

Перси Джексон и похититель молний

Семьянин

Золушка

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