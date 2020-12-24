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Католическое Рождество: сколько будут отдыхать в Украине

24.12.2020

25 декабря весь мир отмечает Католическое Рождество. В Украине этот день признан также государственным выходным. А в законе о труде напротив Рождества Христова стоят две даты — 7 января и 25 декабря. Сколько будут отдыхать украинцы на Католическое Рождество? На какой день припадает праздник? Читайте подробнее в материале.

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К слову, Католическое Рождество в этом году припадает на пятницу, а это значит, что у украинцев будет сразу три выходных подряд.

Больше по теме: Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине

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