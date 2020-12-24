Елена Зеленская запустила новогодний проект «Дивовижна поштівка»

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской создан новогодний проект «Дивовижна поштівка». По замыслу он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками персональной открыткой.

«Каждый год украинцы присылают множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои украинские удивительные открытки, которыми можно поздравить близких людей и знакомых», – рассказала Елена Зеленская.

По словам первой леди Украины, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев.

«Каждую из этих картин мы оживили с помощью анимации. Так родились наши открытки, которые объединили украинские традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом», – отметила супруга Президента.

Этот проект существует в двух форматах – онлайн и офлайн.

Чтобы отправить открытку по диджитал-каналам (через мессенджеры или соцсети), нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелания и отправить.

Также можно отправить привычную печатную открытку через Укрпочту. С перечнем 28 отделений, вовлеченных в проект, можно ознакомиться на сайте Укрпочты. Открытки не продаются, их можно получить бесплатно на Укрпочте.

Этот проект реализован при поддержке телеканала СТБ, Укрпочты и Green Penguin.