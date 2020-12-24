Что подарить парню на Новый год 2021: идеи подарков

В один из самых волшебных праздников в году хочется не только ждать чудес, но и делать их для своих близких. Новый год — отличный повод еще раз напомнить любимому человеку о том, как он тебе дорог. Как выбрать для своего избранника подарок, который бы одновременно подчеркивал глубокие чувства, связывающие вас, и был символичным в год Быка 2021? Читайте в нашем материале!

Считается, что новогодний подарок должен так или иначе отражать основные качества животного, которое олицетворяет новый год. В 2021-ом наступит год Быка, который символизирует силу, власть и мужество. Ему присущи такие черты:

агрессивность;

непостоянство;

раздражительность;

физический труд.

Так что стоит настроиться на непростой год и запастись терпением и оптимизмом.

Стоит учитывать и то, что цветовая гамма этого года имеет свои особенности:

белый;

желтый;

зеленый.

Конечно, это не значит, что сам подарок должен быть обязательно одного из перечисленных цветов. Достаточно выбрать упаковочную бумагу подходящего оттенка.

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Идеи подарков на Новый год 2021 для любимого

Важно, чтобы подарок для мужчины соответствовал двум принципам: соотносился с его интересами, а также был практичным и полезным. Попробуйте отталкиваться от увлечений возлюбленного:

поклонники рыбалки и охоты будут рады получить качественную палатку, спиннинг, походный набор, складную мебель, ножи и мультиинструменты;

автолюбителю можно преподнести сертификат на картинг или катание на квадроциклах, поездку на багги, аксессуары для машины;

спортсмену понравятся кожаные перчатки для тренировок, спортивное питание, фитнес-трекеры, беспроводные наушники;

опытного музыканта не оставит равнодушным возможность записать песню в профессиональной студии, а для новичка рекомендуем приобрести мастер-класс игры на ударных или гитаре;

настоящему экстремалу смело дарите все, что способно вызвать выброс адреналина: заезд на гоночном авто, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре;

гик оценит квадрокоптер, компьютерный аксессуар, умный гаджет, внешний аккумулятор или водонепроницаемое зарядное устройство.

Кроме того, стоит учитывать особенности профессиональной деятельности вашей второй половинки. Например, бизнесмену наверняка часто приходится подписывать различные документы, заключать сделки и контракты. Подарите брендовую ручку, портфель из натуральной кожи, стильные часы – все, что дополнит образ успешного делового человека.

Конечно, можно выбрать и более классический подарок. Например, духи, галстук или набор для бритья. Но ведь когда верить в чудеса, если не в самую главную ночь в году? Порадуйте близкого человека чем-то необычным и оригинальным. Надеемся, с нашими подсказками вы без труда подберете, что подарить любимому на Новый год 2021. С наступающим!

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